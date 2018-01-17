Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раскроют семейные тайны в программе НТВ «Секрет на миллион»

В субботу в программе «Секрет на миллион» впервые на откровенный разговор решится не один герой, а пара. Звездная чета олимпийских чемпионов, фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раскроют свои семейные тайны и расскажут, чего на самом деле им стоили спортивные достижения.
Алексей Ягудин вспомнит, сколько боли он вытерпел ради олимпийского «золота». Спортсмен поведает, как он выходил на лед с родовой травмой ноги. Также фигурист расскажет о своем главном сопернике Евгении Плющенко и своей «второй маме» Татьяне Тарасовой. За что ему доставалось от любимого тренера?
Кроме медалей, Алексей Ягудин завоевывал сердца самых знаменитых красавиц страны. Но «зацепила» его только Татьяна Тотьмянина. Ягудин признается, почему 7 лет не решался отвести Тотьмянину в ЗАГС и взял ее в жены только после рождения второй дочери. Также фигурист вспомнит, почему уходил на 9 месяцев от Тотьмяниной к солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой.
Ягудин и Тотьмянина расскажут, почему хотели родить только девочек и ради выбора пола своих будущих детей готовы были идти на процедуру ЭКО. Кроме того, олимпийские чемпионы покажут зрителям НТВ свой дом в Подмосковье и особняк во Франции.
Алексей впервые признается, почему не общается с отцом. А Татьяна со слезами на глазах поделится своей личной болью: родной отец появился в жизни фигуристки только после гибели ее мамы в автокатастрофе и лишь для того, чтобы поделить наследство.
«Секрет на миллион» Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной — в субботу, 20 января, в 17:00 на НТВ.
Кроме медалей, Алексей Ягудин завоевывал сердца самых знаменитых красавиц страны. Но «зацепила» его только Татьяна Тотьмянина. Ягудин признается, почему 7 лет не решался отвести Тотьмянину в ЗАГС и взял ее в жены только после рождения второй дочери. Также фигурист вспомнит, почему уходил на 9 месяцев от Тотьмяниной к солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой.
Ягудин и Тотьмянина расскажут, почему хотели родить только девочек и ради выбора пола своих будущих детей готовы были идти на процедуру ЭКО. Кроме того, олимпийские чемпионы покажут зрителям НТВ свой дом в Подмосковье и особняк во Франции.
Алексей впервые признается, почему не общается с отцом. А Татьяна со слезами на глазах поделится своей личной болью: родной отец появился в жизни фигуристки только после гибели ее мамы в автокатастрофе и лишь для того, чтобы поделить наследство.
«Секрет на миллион» Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной — в субботу, 20 января, в 17:00 на НТВ.
Комментарии