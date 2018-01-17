Фельдшера никто не бил: участница скандала со скорой в Петербурге рассказала свою версию случившегося

Конфликт, произошедший в ночь с 13 на 14 января между группой молодых людей и врачами скорой помощи, получил продолжение. Участница инцидента опровергла растиражированные сообщения городских СМИ.
Наталья Баркова, получившая травму головы при падении у ночного клуба в Приморском районе, считает, что ей не оказали медицинскую помощь ни прибывшие на место фельдшеры, ни специалисты стационара, куда ее доставили в бессознательном состоянии. Девушка рассказывает, что в больнице она очнулась утром. При этом помещение было больше похоже на вытрезвитель.
Наталья Баркова, пострадавшая: «Когда я подняла голову, то поняла, что привязана. У меня началась паника, стала кричать, шуба была вся в крови. Я не понимала, где я. Рядом лежали люди, которые не подавали никаких признаков жизни. Мне на секунду показалось, что это морг. Рана не была обработана ни в скорой, ни в больнице. Даже ватки с перекисью у меня не было. Кровь текла и прилипала к волосам. Я так и приехала домой».
Изначально врачи скорой помощи, прибывшие к ночному клубу, вызвали полицию, считая, что друзья пострадавшей девушки ведут себя агрессивно. Сообщалось также о том, что медика ударил один из участников компании. Молодые люди сегодня отрицают какое-либо рукоприкладство и утверждают: это у них есть претензии к врачам.
Станция скорой помощи в свою очередь не разглашает подробностей конфликта, которым занимается следственный отдел ГУ МВД Приморского района.
Светлана Вахрушева, пресс-секретарь городской станции скорой помощи: «Это была фельдшерская бригада, там не было врачей. Сейчас фельдшер на больничном, поэтому комментировать что-то мне сложно. Мы не хотели бы акцентировать внимание на конкретно этом случае, потому что месяц не закончился. В январе происходило уже два нападения на фельдшеров скорой».
Спустя два дня после произошедшего пострадавшая Наталья Баркова снова обратилась к врачам. Медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, ушибы лучезапястных суставов, а также кровоподтек правой паховой области. Девушка намерена выяснить, при каких обстоятельствах она получила эти травмы.
Наталья Баркова, пострадавшая: «Когда я подняла голову, то поняла, что привязана. У меня началась паника, стала кричать, шуба была вся в крови. Я не понимала, где я. Рядом лежали люди, которые не подавали никаких признаков жизни. Мне на секунду показалось, что это морг. Рана не была обработана ни в скорой, ни в больнице. Даже ватки с перекисью у меня не было. Кровь текла и прилипала к волосам. Я так и приехала домой».
Изначально врачи скорой помощи, прибывшие к ночному клубу, вызвали полицию, считая, что друзья пострадавшей девушки ведут себя агрессивно. Сообщалось также о том, что медика ударил один из участников компании. Молодые люди сегодня отрицают какое-либо рукоприкладство и утверждают: это у них есть претензии к врачам.
Станция скорой помощи в свою очередь не разглашает подробностей конфликта, которым занимается следственный отдел ГУ МВД Приморского района.
Светлана Вахрушева, пресс-секретарь городской станции скорой помощи: «Это была фельдшерская бригада, там не было врачей. Сейчас фельдшер на больничном, поэтому комментировать что-то мне сложно. Мы не хотели бы акцентировать внимание на конкретно этом случае, потому что месяц не закончился. В январе происходило уже два нападения на фельдшеров скорой».
Спустя два дня после произошедшего пострадавшая Наталья Баркова снова обратилась к врачам. Медики зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, ушибы лучезапястных суставов, а также кровоподтек правой паховой области. Девушка намерена выяснить, при каких обстоятельствах она получила эти травмы.
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