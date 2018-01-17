Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    СК нашел доказательства недостоверности показаний Родченкова

    1 комментарий
    • Кадр из документального фильма "Икар", режиссер Брайан Фогель, США, 2017 г.
    СК нашел доказательства недостоверности показаний Родченкова

    СК нашел доказательства недостоверности показаний Родченкова

    СК нашел доказательства недостоверности показаний Родченкова
  • Кадр из документального фильма "Икар", режиссер Брайан Фогель, США, 2017 г.

    • Следственный комитет собрал дополнительные доказательства, которые опровергают показания информатора WADA Григория Родченкова о подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

    Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, следствие собрало дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова, в частности протоколы препровождения допинг-проб спортсменов и документы по их регистрации в лаборатории в Сочи в 2014 году. Из документов следует, что допинг-пробы поступали в лабораторию в Сочи в дневное время и регистрировались. Затем в пределах от 30 минут до 2 часов они передавались на исследование.

    Отмечается, что речь идет о допинг-пробах спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных и Алексея Петухова. Все они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх комиссией Освальда, которая основывалась на показаниях Родченкова.

    Таким образом, пояснила Петренко, были «опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые чистые, и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов».

    Также представитель СК подчеркнула, что следствие не нашло доказательств подмены проб в лаборатории. Допрошенные сотрудники антидопингового центра дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

    смотреть«Убийство национального спорта»: спортсмены и тренеры комментируют решение МОК
    «Убийство национального спорта»: спортсмены и тренеры комментируют решение МОК
    Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на основании выводов комиссии Освальда наказал более двух десятков российских спортсменов. Их отстранили от Олимпийских игр и лишили наград Игр в Сочи. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru