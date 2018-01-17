СК нашел доказательства недостоверности показаний Родченкова

Следственный комитет собрал дополнительные доказательства, которые опровергают показания информатора WADA Григория Родченкова о подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, следствие собрало дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова, в частности протоколы препровождения допинг-проб спортсменов и документы по их регистрации в лаборатории в Сочи в 2014 году. Из документов следует, что допинг-пробы поступали в лабораторию в Сочи в дневное время и регистрировались. Затем в пределах от 30 минут до 2 часов они передавались на исследование.
Отмечается, что речь идет о допинг-пробах спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных и Алексея Петухова. Все они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх комиссией Освальда, которая основывалась на показаниях Родченкова.
Таким образом, пояснила Петренко, были «опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые чистые, и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов».
Также представитель СК подчеркнула, что следствие не нашло доказательств подмены проб в лаборатории. Допрошенные сотрудники антидопингового центра дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на основании выводов комиссии Освальда наказал более двух десятков российских спортсменов. Их отстранили от Олимпийских игр и лишили наград Игр в Сочи. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года.
Отмечается, что речь идет о допинг-пробах спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных и Алексея Петухова. Все они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх комиссией Освальда, которая основывалась на показаниях Родченкова.
Таким образом, пояснила Петренко, были «опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые чистые, и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов».
Также представитель СК подчеркнула, что следствие не нашло доказательств подмены проб в лаборатории. Допрошенные сотрудники антидопингового центра дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на основании выводов комиссии Освальда наказал более двух десятков российских спортсменов. Их отстранили от Олимпийских игр и лишили наград Игр в Сочи. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года.
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