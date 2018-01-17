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    Новый вирус-шпион записывает голоса владельцев гаджетов. Android, Интернет, гаджеты, компьютерная безопасность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый вирус-шпион записывает голоса владельцев гаджетов

    Новый вирус-шпион записывает голоса владельцев гаджетов

    2 комментария
    Новый <nobr>вирус-шпион</nobr> записывает голоса владельцев гаджетов

    Новый вирус-шпион записывает голоса владельцев гаджетов

    Новый <nobr>вирус-шпион</nobr> записывает голоса владельцев гаджетов

      Вирус-шпион, который словно вышел из фильмов про Джеймса Бонда, обнаружили в «Лаборатории Касперского».

      Зловредная программа под названием Skygofree следит за владельцами смартфонов на платформе Android и умеет то, чего раньше никто не мог, например, устанавливать координаты устройства и включать запись звука, когда владелец оказывается вблизи определенных координат.

      Жертву могут начать писать, когда она войдет в офис большой компании на важные переговоры.

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