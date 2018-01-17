Российские легкоатлеты массово отказались от соревнований, узнав о проверке на допинг

Почти 40 российских легкоатлетов не вышли на старт на Чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа, который проходил
13–14 января в Иркутске. Спортсмены предоставили справки о болезни, узнав о приезде инспекции допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Как сообщает издание «Чемпионат.com», всего в числе отказавшихся от соревнований оказалось 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет, а также семь девушек до 18 лет. Не вышедшие на старт спортсмены избежали проверки на допинг.
Ситуацией уже заинтересовались во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На сайте организации сообщается, что дисциплинарная комиссия уже начала внутреннее расследование. У организаторов турнира запрошены официальные документы.
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил ТАСС, что внезапный отказ спортсменов от соревнований в Иркутске из-за визита допинг-офицеров был ожидаемым.
Дмитрий Шляхтин, президент ВФЛА: «Утверждать, что для нас все произошедшее стало неожиданностью, было бы неправильно. Наоборот, мы сами шли к этому, готовили эту ситуацию, так как понимаем, что внизу у нас очень много проблем. Я об этом и ранее неоднократно заявлял, что без помощи РУСАДА мы не сможем эту ситуацию оздоровить».
В то же время Шляхтин призвал не спешить с выводами.
Дмитрий Шляхтин: «Утверждать, что спортсмены снялись с соревнований из-за того, что употребляли запрещенные препараты, я не могу до тех пор, пока не будут получены соответствующие документы».
Ситуацией уже заинтересовались во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На сайте организации сообщается, что дисциплинарная комиссия уже начала внутреннее расследование. У организаторов турнира запрошены официальные документы.
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил ТАСС, что внезапный отказ спортсменов от соревнований в Иркутске из-за визита допинг-офицеров был ожидаемым.
Дмитрий Шляхтин, президент ВФЛА: «Утверждать, что для нас все произошедшее стало неожиданностью, было бы неправильно. Наоборот, мы сами шли к этому, готовили эту ситуацию, так как понимаем, что внизу у нас очень много проблем. Я об этом и ранее неоднократно заявлял, что без помощи РУСАДА мы не сможем эту ситуацию оздоровить».
В то же время Шляхтин призвал не спешить с выводами.
Дмитрий Шляхтин: «Утверждать, что спортсмены снялись с соревнований из-за того, что употребляли запрещенные препараты, я не могу до тех пор, пока не будут получены соответствующие документы».
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