В России начали строить два колесных туристических теплохода и круизный лайнер

На российских верфях вновь строятся теплоходы. Они больше полувека не производились в нашей стране, а по Волге и Енисею ходили суда, спущенные на воду чуть ли не в сталинские времена. Новые машины, оснащенные электродизелями, будут на колесном ходу, как «Ласточка» из «Жестокого романса».

Фрагмент днища будущего теплохода постепенно будет прирастать все новыми и новыми фрагментами, пока не превратиться в пассажирский лайнер. Проект «Золоте кольцо» — это трехпалубный круизный теплоход с каютами первого класса и люкс, рассчитанный на 180 пассажиров.



Сегодня официально закладывают головное судно, следом займутся вторым теплоходом проекта. Насколько будет возможно, судостроители обойдутся без импортных деталей. Это современный дизель-электроход, при этом на колесном ходу, как старые пароходы, которые ходили по Волге еще в XIX веке.



Для «Золотого кольца» мели — не преграды. Оно пройдет там, где воды чуть выше колена. У него абсолютно плоское дно и осадка всего 1 метр 20 сантиметров. Вне конкуренции. Создатели проекта уверяют, их теплоходы — универсальны для рек Европы, Сибири и Дальнего Востока.



Проект PV300VD заложили 2 года назад. Сейчас корпус уже почти полностью готов. Это большой речной круизный теплоход длиной 141 метр, рассчитанный на 300 пассажиров. Подобные суда не строились в нашей стране 60 лет. В России насчитывается 2,5 миллиона рек, тысячи километров водных путей, но десятилетиями по ним ходят старые пассажирские теплоходы. Та же печально известная «Булгария» построена была в Чехословакии и спущена на воду через 2 года после смерти Сталина.



Первый лайнер проекта PV 300 должны спустить на воду в будущем году. Уже решено, что судно назовут «Петр Великий». Здесь будет тренажерный зал, сауна, парикмахерская, каюты для людей с ограниченными возможностями, музыкальный салон и детская игровая комната. Еду на палубы, а их три, будут доставлять на лифтах.



Сервис, давно доступный на океанских круизных лайнерах, появится и у нас, ведь в России немало желающих путешествовать по рекам страны с большим комфортом. Когда появятся суда, спрос только вырастет.



Как передает корреспондент НТВ Святослав Гордин, на заводе до этого строили буровые установки и сухогрузы. Новые заказы — надежда на благополучие и стабильность предприятия. Не менее 5 судов одного проекта — это уже серийное производство.