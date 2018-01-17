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    Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты

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    Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты

    Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты

    Подписи, необходимые для регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты России, собраны. Об этом заявили в пресс-службе партии «Яблока».

    Сегодня председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский собрал 105 тысяч подписей, которые необходимы для выдвижения кандидатом на главный пост в стране.

    Пресс-служба партии «Яблоко»: «Штабы Григория Явлинского собрали необходимое для его регистрации на выборах президента России число подписей — 105 тысяч, но продолжат сбор до 150 тысяч».

    Как отметили в партии «Яблоко», по состоянию на утро 17 января штаб Явлинского собрал 105 тысяч подписей из 79 регионов. Согласно закону, политик, выдвигающийся от непарламентской партии, должен представить в ЦИК РФ от 100 тысяч до 105 тысяч подписей, при этом на один регион не должно приходиться больше 2,5 тысячи.

    Николай Рыбаков, руководитель избирательного штаба Григория Явлинского: «Сбор подписей продолжится до 31 января. Штабы планируют собрать в общей сложности около 150 тысяч подписей. Такое количество необходимо, чтобы отобрать для передачи в ЦИК те подписные листы, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей».

    Поступающие из регионов подписи проверяются в штабе Явлинского, с 3 января к процедуре привлечены три десятка специалистов, в том числе профессиональные графологи. Они ежедневно просматривают подписные листы на предмет технического брака, передает «Интерфакс».

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