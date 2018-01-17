ЦБ сравнил создание криптовалюты с «эффектом виагры»

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сравнил появление криптовалют, которые стали платформой для финансовых пирамид, с «эффектом виагры».
По его словам криптовалюты, как и «Виагра», были изобретены случайно, и изначально создавались для других целей.
Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ: «Нас беспокоит „эффект виагры“. „Виагра“ была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В результате получили нечто другое. В отношении криптовалют нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получилось другое».
Он отметил, что сейчас криптовалюты рассматриваются покупателями скорее как инвестиция, а не платежное средство. При этом Швецов уверен, что регуляторы не сделают ничего, что способствовало бы росту этих пирамид.
К тому же, добавил он, потребительские свойства криптовалют могут быть утрачены из-за их попадания под налоговое регулирование и законодательство по защите от отмывания доходов. В этом случае криптовалюты «уйдут с арены, потому что их потребительские свойства перестанут интересовать покупателей».
Напомним, накануне курс криптовалют, и биткоина в том числе, рухнул на фоне новостей из Китая и Южной Кореи об ужесточении контроля за рынком. Так, самая популярная в мире криптовалюта биткоин подешевела с 20 до 12 тысяч долларов. Эксперты полагают, что стоимость криптовалют будет падать и дальше.
В России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
Сергей Швецов, первый зампред ЦБ РФ: «Нас беспокоит „эффект виагры“. „Виагра“ была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В результате получили нечто другое. В отношении криптовалют нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получилось другое».
Он отметил, что сейчас криптовалюты рассматриваются покупателями скорее как инвестиция, а не платежное средство. При этом Швецов уверен, что регуляторы не сделают ничего, что способствовало бы росту этих пирамид.
К тому же, добавил он, потребительские свойства криптовалют могут быть утрачены из-за их попадания под налоговое регулирование и законодательство по защите от отмывания доходов. В этом случае криптовалюты «уйдут с арены, потому что их потребительские свойства перестанут интересовать покупателей».
Напомним, накануне курс криптовалют, и биткоина в том числе, рухнул на фоне новостей из Китая и Южной Кореи об ужесточении контроля за рынком. Так, самая популярная в мире криптовалюта биткоин подешевела с 20 до 12 тысяч долларов. Эксперты полагают, что стоимость криптовалют будет падать и дальше.
В России ранее не раз призывали относиться к биткоину с осторожностью. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.
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