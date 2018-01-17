Пенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте

За судьбой супругов из Екатеринбурга, которые недавно вернулись из долгого путешествия, следили без преувеличения все жители Урала. Михаил и Зоя Колмагоровы в 60 лет решили, что хватит сидеть дома, и отправились в кругосветку. За полтора года пенсионерам пришлось пережить море приключений: шторм, серьезные поломки и даже голод.

Пенсионер Михаил Колмагоров в один миг бросил все: продал бизнес — лесопилку — и пустился в кругосветку на яхте. Помощником капитан назначил свою вторую половинку. Вместе с женой Зоей они решили наконец насладиться тем, ради чего трудились все 60 лет жизни: свободой, попутным ветром и приключениями.



Однажды четверо суток были в самом центре урагана — спать было невозможно. Яхту без конца качало из стороны в сторону. Они нигде не учились морскому делу — все пришло с опытом. Даже когда наткнулись на рифы, отремонтировали яхту своими силами. Она штопала паруса, он с аквалангом приводил в порядок винт.



Зоя Колмагорова: «Были моменты, когда я очень хотела домой, буквально плакала в подушку и думала, когда же это все закончится, когда шторм был, когда нас крутило четыре дня. Ветер, рвались тросы и, конечно, было ощущение отчаяния».



Признаются — самым леденящим кровь приключением была встреча с акулой мако — это один из самых агрессивных видов. Несколько дней хищница преследовала яхту и даже по сути объедала путешественников, не давая им выловить рыбу. Питались Колмагоровы дарами моря и фруктами, которые удавалось заполучить у аборигенов.



У берегов Индии яхту остановили военные, приказали проплыть с ними на базу, и почти неделю держали, как говорят сами путешественники, в плену. А в Африке слегли с высокой температурой и острой болью в животе. Оба раза пришлось вмешиваться российскому консульству.



Вернувшись в родной Екатеринбург, Михаил начал обучать желающих яхтингу и даже написал книгу о своем путешествии и уроках выживания, которую намерен отдать в печать.



Подробности — в репортаже.