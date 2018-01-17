Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Пенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте. Екатеринбург, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте

    Пенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте

    1 комментарий
    Пенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте

    Пенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте

    Пенсионеры из Екатеринбурга совершили опасную кругосветку на яхте

      За судьбой супругов из Екатеринбурга, которые недавно вернулись из долгого путешествия, следили без преувеличения все жители Урала. Михаил и Зоя Колмагоровы в 60 лет решили, что хватит сидеть дома, и отправились в кругосветку. За полтора года пенсионерам пришлось пережить море приключений: шторм, серьезные поломки и даже голод.

      Пенсионер Михаил Колмагоров в один миг бросил все: продал бизнес — лесопилку — и пустился в кругосветку на яхте. Помощником капитан назначил свою вторую половинку. Вместе с женой Зоей они решили наконец насладиться тем, ради чего трудились все 60 лет жизни: свободой, попутным ветром и приключениями.

      Однажды четверо суток были в самом центре урагана — спать было невозможно. Яхту без конца качало из стороны в сторону. Они нигде не учились морскому делу — все пришло с опытом. Даже когда наткнулись на рифы, отремонтировали яхту своими силами. Она штопала паруса, он с аквалангом приводил в порядок винт.

      Зоя Колмагорова: «Были моменты, когда я очень хотела домой, буквально плакала в подушку и думала, когда же это все закончится, когда шторм был, когда нас крутило четыре дня. Ветер, рвались тросы и, конечно, было ощущение отчаяния».

      Признаются — самым леденящим кровь приключением была встреча с акулой мако — это один из самых агрессивных видов. Несколько дней хищница преследовала яхту и даже по сути объедала путешественников, не давая им выловить рыбу. Питались Колмагоровы дарами моря и фруктами, которые удавалось заполучить у аборигенов.

      У берегов Индии яхту остановили военные, приказали проплыть с ними на базу, и почти неделю держали, как говорят сами путешественники, в плену. А в Африке слегли с высокой температурой и острой болью в животе. Оба раза пришлось вмешиваться российскому консульству.

      Вернувшись в родной Екатеринбург, Михаил начал обучать желающих яхтингу и даже написал книгу о своем путешествии и уроках выживания, которую намерен отдать в печать.

      Подробности — в репортаже.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru