Художник решил судиться с шоколадной фабрикой из-за рисунка на фантике

Иллюстратору из Петербурга расхотелось есть конфету после рассмотрения ее обертки. Теперь он намерен подать иск на руководство кондитерской фабрики. Предметом разбирательства станут авторские права. Дело в том, что изображение на упаковке изделия уж слишком напоминает его собственное творение.

Художник Александр Некрасов, поедая шоколад на Невском проспекте, поймал себя на мысли, что обидеть художника может каждый. И дело тут вовсе не в сладостях, а в том, что изображено на фантике. Художественное оформление упаковки кажется Некрасову уж очень похожим на его творение. Несколько лет назад он изобразил Петра I, который рубит бороду хипстеру, а совсем недавно обнаружил, что похожий сюжет вовсю использует одна кондитерская фабрика.



Александр Некрасов, художник: «Совпадает практические все: складки на пальто, пропорции все те же самые. Они плохо перерисовали, плохо обвели и изобразили каких-то бабочек».



Некрасов связался с производителями и потребовал объяснений. Как говорит художник, на шоколадной фабрике его расстроили, заявив, что не видят никаких совпадений в рисунках. Его Пётр I рубит бороду топором, а их император — саблей, да и камзолы отличаются, разве что хипстеры похожи, но тут не придерешься, так как образ собирательный.



Некрасов рассчитывает взыскать по полной с шоколадной фабрики за использование его творения. Первым делом он опубликовал призыв о помощи в Интернете. Откликнулись тысячи поклонников, позже к разбирательству подключились юристы. Сейчас художник начал консультации с адвокатами и готовит обращение в суд. Подробности — в репортаже корреспондента Антона Талпы.