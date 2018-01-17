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    Художник решил судиться с шоколадной фабрикой из-за рисунка на фантике. Санкт-Петербург, живопись и художники, пиратство и авторское право. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХудожник решил судиться с шоколадной фабрикой из-за рисунка на фантике

    Художник решил судиться с шоколадной фабрикой из-за рисунка на фантике

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    Художник решил судиться с шоколадной фабрикой <nobr>из-за</nobr> рисунка на фантике

    Художник решил судиться с шоколадной фабрикой из-за рисунка на фантике

    Художник решил судиться с шоколадной фабрикой <nobr>из-за</nobr> рисунка на фантике

      Иллюстратору из Петербурга расхотелось есть конфету после рассмотрения ее обертки. Теперь он намерен подать иск на руководство кондитерской фабрики. Предметом разбирательства станут авторские права. Дело в том, что изображение на упаковке изделия уж слишком напоминает его собственное творение.

      Художник Александр Некрасов, поедая шоколад на Невском проспекте, поймал себя на мысли, что обидеть художника может каждый. И дело тут вовсе не в сладостях, а в том, что изображено на фантике. Художественное оформление упаковки кажется Некрасову уж очень похожим на его творение. Несколько лет назад он изобразил Петра I, который рубит бороду хипстеру, а совсем недавно обнаружил, что похожий сюжет вовсю использует одна кондитерская фабрика.

      Александр Некрасов, художник: «Совпадает практические все: складки на пальто, пропорции все те же самые. Они плохо перерисовали, плохо обвели и изобразили каких-то бабочек».

      Некрасов связался с производителями и потребовал объяснений. Как говорит художник, на шоколадной фабрике его расстроили, заявив, что не видят никаких совпадений в рисунках. Его Пётр I рубит бороду топором, а их император — саблей, да и камзолы отличаются, разве что хипстеры похожи, но тут не придерешься, так как образ собирательный.

      Некрасов рассчитывает взыскать по полной с шоколадной фабрики за использование его творения. Первым делом он опубликовал призыв о помощи в Интернете. Откликнулись тысячи поклонников, позже к разбирательству подключились юристы. Сейчас художник начал консультации с адвокатами и готовит обращение в суд. Подробности — в репортаже корреспондента Антона Талпы.

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