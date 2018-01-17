Укравшая 50 млн у москвича африканская проститутка попала в больницу из зала суда

Госпитализацией завершилось заседание, на котором должны были избрать меру пресечения 25-летней гражданке Нигерии, подозреваемой в краже. Девушке стало плохо прямо на пороге зала Останкинского суда. Ее срочно доставили в больницу.

Но потерпевший уверен — это хорошо поставленный спектакль. Обвинения ведь не шуточные — даме легкого поведения удалось вынести из его квартиры 50 миллионов рублей.



Она упорхнула в окно — собрала наличность в несколько пакетов и не побоялась прыгнуть со второго этажа. Впопыхах даже забыла обуться. Сапоги остались в квартире. Теперь они и запись камеры наблюдения — главные улики в этом деле. А следователи пытаются понять: как проститутке удалось усыпить бдительность клиента. Потерпевший уверен, что ему что-то подмешали.



На такси африканская путана добралась до Люберец, там ее и задержали, спустя два часа. В отделении полиции 25-летняя Осула Дебора Осато рассказала, как все было. Возвращаясь с дачи, клиент якобы подобрал ее на Ярославском шоссе. Осула попросила 15 тысяч рублей за ночь, а уже на месте поняла, что может сорвать куш куда больше. В МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража».



Юрий Титов, начальник управления информации ГУ МВД по Москве: «По словам потерпевшего, он познакомился с девушкой и пригласил ее к себе в квартиру. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу крупной суммы денег. Как установили оперативники, гостья покинула квартиру через окно. Материальный ущерб составил свыше 48 миллионов рублей».



Изучили следователи и биографию потерпевшего. По некоторым данным, многомиллионное состояние он заработал будучи владельцем сети аптек. Деньги ему, конечно, вернули, но теперь мужчину ждет серьезный разговор с женой.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.