Экспериментальное лекарство убило пожилую жительницу Челябинска

Сыновья пенсионерки, которая скончалась после того, как приняла участие в медицинском эксперименте, добились компенсации. Суд вынес постановление выплатить им положенные по контракту 2 миллиона рублей. Однако препарат, из-за которого умерла женщина, уже поступил в продажу.

Сын умершей Нины Кайль Александр Потапов вновь встречается со своим адвокатом, чтобы обсудить план действий. Представители швейцарской фармацевтической фирмы и российской страховой компании не спешат выплачивать компенсацию. Потапов не сомневается, что ответчики готовят апелляцию.



70-летняя Кайль ушла из жизни через год после того, как ей сделали первую инъекцию препарата. Лечащий врач пенсионерки предложил поучаствовать в медицинском эксперименте. Она заключила соглашение, согласно которому в случае ее смерти родственники получат компенсацию. Женщине начали вводить инъекции препарата, разжижающего кровь, но после второй инъекции ее состояние ухудшилось, и через три месяца врачи обнаружили у нее рак крови в агрессивной форме. Болезнь развивалась стремительно, спасти Кайль врачи не смогли.



Сыновья обратились в страховую компанию — с требованием исполнить условия договора. Там заявили, что препарат не мог вызвать столь серьезные последствия. Тогда сыновья обратились в суд и выиграли его. Эксперты-онкологи изучили состав лекарства и пришли к выводу, что оно могло запустить механизм деления раковых клеток, особенно если была нарушена дозировка.



Препарат, в ходе испытаний которого умерла жительница Челябинска, уже поступил в продажу, поэтому сыновья пенсионерки и юристы намерены обратиться в прокуратуру с требованием проверить, действительно ли его состав безопасен. Если ответ будет положительным, они выяснят, не слишком ли большую дозу вводили погибшей Нине Кайль.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.