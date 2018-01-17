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    Президент Молдавии пообещал дать интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Левитин
    Президент Молдавии пообещал дать интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой

    Президент Молдавии пообещал дать интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой

    Президент Молдавии пообещал дать интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой
  • Фото: РИА Новости, Валерий Левитин

    • Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия правительства республики, которое накануне не разрешило въезд в Кишинев телеведущей НТВ Ираде Зейналовой.

    Игорь Додон также заявил, что Ирада Зейналова посетит Кишинев по его личному приглашению, и пообещал дать телеведущей НТВ интервью.

    Игорь Додон: «Я с ней утром разговаривал по телефону. Договорились, что в ближайшие дни Ирада Зейналова прилетит по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью».

    При этом Додон отметил, что действия правительства республики «осложняют процесс возобновления полноценного диалога и сотрудничества со стратегическим партнером Молдавии — Россией». Также президент напомнил, что недавно премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о намерении наладить отношения с Москвой.

    Глава Молдавии пояснил, что сделал все возможное, чтобы убедить российское руководство не применять ответные меры. Он выразил сожаление, что правящее большинство в правительстве республики приняло закон об ограничении вещания российских телеканалов и не пускает российских журналистов в страну, сообщает ТАСС.

    Напомним, накануне ведущую программы «Итоги недели» на НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Журналистку остановили в международном аэропорту Кишинева, и после проверки паспорта решили не пускать в страну. При этом в пограничной полиции Молдавии заявили, что телеведущая не смогла подтвердить документально запланированные встречи с официальными лицами.



    Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев — Москва. В пограничной полиции заявили, что речь о запрете на въезд или депортации не идет.

    смотретьСпикер парламента Молдавии подписал закон о запрете российских новостей
    Спикер парламента Молдавии подписал закон о запрете российских новостей
    Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам, а на прошлой неделе спикер молдавского парламента вместо отстраненного от должности президента подписал поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических программ из России. В МИД РФ назвали этот акт «очередным антироссийским выпадом».

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