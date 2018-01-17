Президент Молдавии пообещал дать интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой

Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия правительства республики, которое накануне не разрешило въезд в Кишинев телеведущей НТВ Ираде Зейналовой.
Игорь Додон также заявил, что Ирада Зейналова посетит Кишинев по его личному приглашению, и пообещал дать телеведущей НТВ интервью.
Игорь Додон: «Я с ней утром разговаривал по телефону. Договорились, что в ближайшие дни Ирада Зейналова прилетит по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью».
При этом Додон отметил, что действия правительства республики «осложняют процесс возобновления полноценного диалога и сотрудничества со стратегическим партнером Молдавии — Россией». Также президент напомнил, что недавно премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о намерении наладить отношения с Москвой.
Глава Молдавии пояснил, что сделал все возможное, чтобы убедить российское руководство не применять ответные меры. Он выразил сожаление, что правящее большинство в правительстве республики приняло закон об ограничении вещания российских телеканалов и не пускает российских журналистов в страну, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне ведущую программы «Итоги недели» на НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Журналистку остановили в международном аэропорту Кишинева, и после проверки паспорта решили не пускать в страну. При этом в пограничной полиции Молдавии заявили, что телеведущая не смогла подтвердить документально запланированные встречи с официальными лицами.
Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев — Москва. В пограничной полиции заявили, что речь о запрете на въезд или депортации не идет.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам, а на прошлой неделе спикер молдавского парламента вместо отстраненного от должности президента подписал поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических программ из России. В МИД РФ назвали этот акт «очередным антироссийским выпадом».
Игорь Додон: «Я с ней утром разговаривал по телефону. Договорились, что в ближайшие дни Ирада Зейналова прилетит по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью».
При этом Додон отметил, что действия правительства республики «осложняют процесс возобновления полноценного диалога и сотрудничества со стратегическим партнером Молдавии — Россией». Также президент напомнил, что недавно премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о намерении наладить отношения с Москвой.
Глава Молдавии пояснил, что сделал все возможное, чтобы убедить российское руководство не применять ответные меры. Он выразил сожаление, что правящее большинство в правительстве республики приняло закон об ограничении вещания российских телеканалов и не пускает российских журналистов в страну, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне ведущую программы «Итоги недели» на НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Журналистку остановили в международном аэропорту Кишинева, и после проверки паспорта решили не пускать в страну. При этом в пограничной полиции Молдавии заявили, что телеведущая не смогла подтвердить документально запланированные встречи с официальными лицами.
Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев — Москва. В пограничной полиции заявили, что речь о запрете на въезд или депортации не идет.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам, а на прошлой неделе спикер молдавского парламента вместо отстраненного от должности президента подписал поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических программ из России. В МИД РФ назвали этот акт «очередным антироссийским выпадом».
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