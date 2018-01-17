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    Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию. Испания, Каталония, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИспанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию

    Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию

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    Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию

    Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию

    Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию

      Новоизбранный парламент Каталонии собрался сегодня на свое первое заседание.

      Испанский премьер Мариано Рахой призвал депутатов соблюдать конституцию, что, вероятно, будет сложно. Дело в том, что большинство новых парламентариев вновь выступает за независимость региона.

      Главная интрига — кто возглавит Каталонию? Сторонники бывшего лидера Карлеса Пучдемона уверены, что это должен быть именно он. Политик скрывается от испанского правосудия в Бельгии будет арестован, как только вернется домой.

      Многие бывшие члены каталонского правительства до сих пор остаются в тюрьме. Накануне жители Барселоны потребовали их освободить и устроили массовый митинг.

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