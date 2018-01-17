Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию

Новоизбранный парламент Каталонии собрался сегодня на свое первое заседание.
Испанский премьер Мариано Рахой призвал депутатов соблюдать конституцию, что, вероятно, будет сложно. Дело в том, что большинство новых парламентариев вновь выступает за независимость региона.
Главная интрига — кто возглавит Каталонию? Сторонники бывшего лидера Карлеса Пучдемона уверены, что это должен быть именно он. Политик скрывается от испанского правосудия в Бельгии будет арестован, как только вернется домой.
Многие бывшие члены каталонского правительства до сих пор остаются в тюрьме. Накануне жители Барселоны потребовали их освободить и устроили массовый митинг.
Главная интрига — кто возглавит Каталонию? Сторонники бывшего лидера Карлеса Пучдемона уверены, что это должен быть именно он. Политик скрывается от испанского правосудия в Бельгии будет арестован, как только вернется домой.
Многие бывшие члены каталонского правительства до сих пор остаются в тюрьме. Накануне жители Барселоны потребовали их освободить и устроили массовый митинг.
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