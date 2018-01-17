В Канкуне застряли 500 российских туристов

Пятьсот российских туристов более 6 часов провели запертыми в самолете. Инцидент произошел в аэропорту мексиканского курорта Канкуна.

Рейс в Москву был запланирован на вечер вторника. Неожиданно выяснилось, что на Boeing, который принадлежит авиакомпании «Россия», должны привезти четверых депортируемых из Мексики граждан Армении.



Нарушителей пришлось ждать 4 часа, но даже когда их в сопровождении сотрудников эмиграционного контроля доставили на борт, на взлет самолет не пошел, потому что ждали разрешения на вылет. Спустя еще 2 часа экипаж сам отказался взлетать. Пилоты заявили, что рабочий день закончен, они устали и никуда не полетят.



Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании «Россия»: «В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время. Вылет рейса был перенесен на 17 января».



Отправиться домой наши сограждане теоретически смогут сегодня, но не ранее 12:00 по местному времени (20:00 по Москве), когда у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день. До этого момента всех пассажиров самолета разместили в гостинице за счет авиакомпании.