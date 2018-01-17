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    В Петербурге дедушка-педофил неделю насиловал приемную внучку

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    В Петербурге дедушка-педофил неделю насиловал приемную внучку

    В Петербурге <nobr>дедушка-педофил</nobr> неделю насиловал приемную внучку

    В Петербурге 54-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к трехлетней дочери собственной падчерицы.

    В полицию обратилась 27-летняя неработающая мать девочки, которая и рассказала, что почти неделю, с 10 по 15 января, отчим насиловал ее трехлетнюю дочь. Отмечается, что они проживают вместе в одной коммунальной квартире.

    Следователи проводят проверку. После изучения семейных обстоятельств может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает «Фонтанка».

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