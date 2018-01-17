В Литве запустили аналог украинского сайта «Миротворец»

В Литве появился сайт под названием Vatnikas, целью которого заявлена борьба с «вражеской пропагандой».
В Литве начал работу местный аналог украинского сайта «Миротворец». Как заявляют создатели сайта Vatnikas и одноименной страницы в Facebook, цель ресурса — борьба с «вражеской пропагандой». Они публикуют на сайте список граждан, которые, по их мнению, дезинформируют граждан и отрицают исторические факты литовской независимости.
Поводом попасть в список на сайте считаются «отрицание и принижение важнейших и исторических фактов независимости Литвы», «возвышение политики Советского Союза и Кремля», «принижение членства Литвы в НАТО, подстрекательство к разногласиям между гражданами Литвы». Авторы отслеживают записи литовских политиков и знаменитостей в соцсетях и публикации в СМИ и призывают граждан помогать их в этом. Так, в список уже попал глава «Социалистического народного фронта Литвы» Гедрюс Грабаускас.
Создатели сайта уточнили в беседе с изданием Lietuvos žinios, что список субъективен, и добавили, что «по понятным причинам» предпочли бы остаться анонимными.
Поводом попасть в список на сайте считаются «отрицание и принижение важнейших и исторических фактов независимости Литвы», «возвышение политики Советского Союза и Кремля», «принижение членства Литвы в НАТО, подстрекательство к разногласиям между гражданами Литвы». Авторы отслеживают записи литовских политиков и знаменитостей в соцсетях и публикации в СМИ и призывают граждан помогать их в этом. Так, в список уже попал глава «Социалистического народного фронта Литвы» Гедрюс Грабаускас.
Создатели сайта уточнили в беседе с изданием Lietuvos žinios, что список субъективен, и добавили, что «по понятным причинам» предпочли бы остаться анонимными.
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