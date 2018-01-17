Доверенные лица Путина заявили о готовности участвовать в дебатах

Сопредседатель штаба Владимира Путина Александр Румянцев заявил, что доверенные лица готовы дебатировать от имени кандидата в президенты, если он сам откажется участвовать в предвыборных дискуссиях.
По словам Румянцева, сейчас штаб готовит совещание с доверенными лицами, на котором будет принято решение по данному вопросу. При этом он подчеркнул, что решение об участии в дебатах будет принимать сам Владимир Путин.
Румянцев также добавил, что на данном этапе избирательной кампании вопрос о дебатах не актуален, так как агитация начнется только после того, как Путин будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы государства. В свою очередь пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов отметил, что регистрация пройдет не раньше 31 января.
Кондрашов также рассказал, что штаб готовит два списка доверенных лиц Владимира Путина. Один из них, по словам Кондрашова, уже зарегистрирован, другой находится в работе. Время и дата встречи Путина с доверенными лицами будут определяться исходя из его рабочего графика как действующего президента, передает «Интерфакс».
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин в качестве кандидата в президенты не будет участвовать в предвыборных дебатах, но может попросить об этом своих доверенных лиц.
Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в ЦИК кандидату необходимо до 31 января собрать не менее 300 тысяч подписей. Накануне количество собранных подписей уже превысило миллион.
Также сообщалось, что штаб Путина запустил предвыборный сайт кандидата. Там собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф.
Румянцев также добавил, что на данном этапе избирательной кампании вопрос о дебатах не актуален, так как агитация начнется только после того, как Путин будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы государства. В свою очередь пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов отметил, что регистрация пройдет не раньше 31 января.
Кондрашов также рассказал, что штаб готовит два списка доверенных лиц Владимира Путина. Один из них, по словам Кондрашова, уже зарегистрирован, другой находится в работе. Время и дата встречи Путина с доверенными лицами будут определяться исходя из его рабочего графика как действующего президента, передает «Интерфакс».
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Путин в качестве кандидата в президенты не будет участвовать в предвыборных дебатах, но может попросить об этом своих доверенных лиц.
Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в ЦИК кандидату необходимо до 31 января собрать не менее 300 тысяч подписей. Накануне количество собранных подписей уже превысило миллион.
Также сообщалось, что штаб Путина запустил предвыборный сайт кандидата. Там собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф.
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