«Квартирник НТВ у Маргулиса» посетит необычный гость

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придёт шоумен Александр Пушной и группа «Джанкой Brothers».
Александр Пушной — музыкант, певец, актер, телеведущий, мультиинструменталист и композитор. Его участие в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов и не только. Он представит свои лучшие композиции специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис расскажет, как познакомился с Александром, вспомнив, что первая встреча с музыкантом произошла на КВН, где Александр играл на барабанах и читал стихи.
Музыканты исполнят песню, для которой они не написали ни одной строчки. Основой этой композиции стали самые популярные вопросы пользователей Интернета. А также зрители смогут услышать «Во поле березка стояла» на английском в авторском переложении «Джанкой Brothers» и Александра и музыкальной аранжировке в стиле AC/DC.
Александр расскажет, что песня «Ах, какая невезуха» пользуется неизменным успехом в караоке. В свою очередь, Евгений вспомнит, как однажды в 90-х спел «Мой друг лучше всех играет блюз» и получил за нее всего 7 баллов, а внизу была приписка «учитесь петь!».
Евгений Маргулис: «Говорят — легкий как пух, это чистая правда, но наш пух — тяжелый и рычащий, мы пытались загнать его в мягкие подушки квартирника, но что из этого получилось — смотрите сами! Летает где хочет и как хочет…»
Также Пушной поведает смешную историю, случившуюся с ним в общественном транспорте. А затем музыкант расскажет про съемки программы о спорте, на которых ему приходилось надевать костюм фигуриста.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» по субботам в 00:40 на НТВ.
Евгений Маргулис расскажет, как познакомился с Александром, вспомнив, что первая встреча с музыкантом произошла на КВН, где Александр играл на барабанах и читал стихи.
Музыканты исполнят песню, для которой они не написали ни одной строчки. Основой этой композиции стали самые популярные вопросы пользователей Интернета. А также зрители смогут услышать «Во поле березка стояла» на английском в авторском переложении «Джанкой Brothers» и Александра и музыкальной аранжировке в стиле AC/DC.
Александр расскажет, что песня «Ах, какая невезуха» пользуется неизменным успехом в караоке. В свою очередь, Евгений вспомнит, как однажды в 90-х спел «Мой друг лучше всех играет блюз» и получил за нее всего 7 баллов, а внизу была приписка «учитесь петь!».
Евгений Маргулис: «Говорят — легкий как пух, это чистая правда, но наш пух — тяжелый и рычащий, мы пытались загнать его в мягкие подушки квартирника, но что из этого получилось — смотрите сами! Летает где хочет и как хочет…»
Также Пушной поведает смешную историю, случившуюся с ним в общественном транспорте. А затем музыкант расскажет про съемки программы о спорте, на которых ему приходилось надевать костюм фигуриста.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» по субботам в 00:40 на НТВ.
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