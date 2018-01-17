Московские арестанты возмущены пропажей шашлыков и тортов из меню

Правозащитники подготовили обращение к руководству ФСИН по поводу жалоб столичных арестантов на ухудшение ассортимента в
интернет-магазинах следственных изоляторов столицы.
Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.
По словам правозащитника, жалобы от арестантов стали поступать после замены интернет-магазина «Склад СИЗО» на «ФСИН-покупка».
Павел Пятницкий, правозащитник: «Арестанты жалуются на то, что порции теперь предлагают гораздо меньшие (хотя за те же деньги), а главное, если раньше было доступно разнообразное меню, а именно на каждый день — шесть супов, и два из них — вегетарианских, и каждый день недели они были разными, то теперь на всю неделю только одни и те же блюда, и к тому же количество выбора уменьшилось минимум в два раза — то есть выбор супов в два раза меньше, а вторых блюд и того меньше».
При этом, добавил Пятницкий, из меню исключили целый ряд дополнительных блюд, которые раньше арестанты могли доказать к комплексному обеду.
Павел Пятницкий: «Раньше к комплексному обеду можно было дозаказать дополнительно блюдо на любой вкус: пирожки, торты, пельмени, шашлыки, ватрушки. Теперь такая возможность исключена вовсе».
Правозащитник подчеркнул, что многие из арестованных страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кому-то показана диета, а кто-то в силу религиозных взглядов не ест те или иные продукты, и изменения в меню доставляют им неудобства.
В связи с этим члены ОНК Москвы просят директора ФСИН России разобраться в причинах происходящего. ФСИН пока не прокомментировала это обращение.
По словам правозащитника, жалобы от арестантов стали поступать после замены интернет-магазина «Склад СИЗО» на «ФСИН-покупка».
Павел Пятницкий, правозащитник: «Арестанты жалуются на то, что порции теперь предлагают гораздо меньшие (хотя за те же деньги), а главное, если раньше было доступно разнообразное меню, а именно на каждый день — шесть супов, и два из них — вегетарианских, и каждый день недели они были разными, то теперь на всю неделю только одни и те же блюда, и к тому же количество выбора уменьшилось минимум в два раза — то есть выбор супов в два раза меньше, а вторых блюд и того меньше».
При этом, добавил Пятницкий, из меню исключили целый ряд дополнительных блюд, которые раньше арестанты могли доказать к комплексному обеду.
Павел Пятницкий: «Раньше к комплексному обеду можно было дозаказать дополнительно блюдо на любой вкус: пирожки, торты, пельмени, шашлыки, ватрушки. Теперь такая возможность исключена вовсе».
Правозащитник подчеркнул, что многие из арестованных страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кому-то показана диета, а кто-то в силу религиозных взглядов не ест те или иные продукты, и изменения в меню доставляют им неудобства.
В связи с этим члены ОНК Москвы просят директора ФСИН России разобраться в причинах происходящего. ФСИН пока не прокомментировала это обращение.
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