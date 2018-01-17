В Оренбурге зарезали местного бизнесмена и его 7-летнего сына

Тела оренбургского предпринимателя и его семилетнего сына были найдены в машине во дворе жилого дома.
Тела бизнесмена и его семилетнего сына с ножевыми ранениями были найдены в на улице Карагандинской в Оренбурге. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Оренбургской области: «Около 9 часов 17 января 2018 года во дворе жилых домов номер 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями».
В настоящее время на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве, для дальнейшего расследования оно передано в отдел по расследованию особо важных дел. Следователи также разыскивают свидетелей преступления и людей, которым что-либо известно о злоумышленниках.
По данным местных СМИ, убитым бизнесменом оказался Денис Чернов, который занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей. Убийцы пытались сжечь автомобиль с телами жертв.
Пресс-служба СУ СК по Оренбургской области: «Около 9 часов 17 января 2018 года во дворе жилых домов номер 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями».
В настоящее время на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве, для дальнейшего расследования оно передано в отдел по расследованию особо важных дел. Следователи также разыскивают свидетелей преступления и людей, которым что-либо известно о злоумышленниках.
По данным местных СМИ, убитым бизнесменом оказался Денис Чернов, который занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей. Убийцы пытались сжечь автомобиль с телами жертв.
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