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    Поклонская: Петру Порошенко не поможет даже жевание галстука

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    Поклонская: Петру Порошенко не поможет даже жевание галстука

    Поклонская: Петру Порошенко не поможет даже жевание галстука

    Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России.

    Ранее Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою «сферу влияния», и доверять Москве нельзя. Комментируя эти слова в интервью РИА Новости, Поклонскя заявила, что такие обвинения «выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом».

    По словам российского депутата, именно Порошенко несет ответственность за все, что сейчас переживает Украина.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ: «Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — прим. ред.), но не поможет. За все, что происходит в стране, никто так не в ответе, как вы — ее президент».

    Нынешнее украинское руководство, пришедшее к власти результате госпереворота в 2014 году, постоянно обвиняет Россию в агрессии и во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. В Москве эти обвинения отвергают, подчеркивая, что внутренние украинские проблемы вызваны политикой властей страны.

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