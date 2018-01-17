Поклонская: Петру Порошенко не поможет даже жевание галстука

Депутат Госдумы,
экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России.
Ранее Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою «сферу влияния», и доверять Москве нельзя. Комментируя эти слова в интервью РИА Новости, Поклонскя заявила, что такие обвинения «выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом».
По словам российского депутата, именно Порошенко несет ответственность за все, что сейчас переживает Украина.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ: «Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — прим. ред.), но не поможет. За все, что происходит в стране, никто так не в ответе, как вы — ее президент».
Нынешнее украинское руководство, пришедшее к власти результате госпереворота в 2014 году, постоянно обвиняет Россию в агрессии и во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. В Москве эти обвинения отвергают, подчеркивая, что внутренние украинские проблемы вызваны политикой властей страны.
По словам российского депутата, именно Порошенко несет ответственность за все, что сейчас переживает Украина.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ: «Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — прим. ред.), но не поможет. За все, что происходит в стране, никто так не в ответе, как вы — ее президент».
Нынешнее украинское руководство, пришедшее к власти результате госпереворота в 2014 году, постоянно обвиняет Россию в агрессии и во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. В Москве эти обвинения отвергают, подчеркивая, что внутренние украинские проблемы вызваны политикой властей страны.
Комментарии