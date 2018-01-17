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    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе. аресты, дети и подростки, нападения, Пермь, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе

    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе

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    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе

    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе

    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе

      Подростки, напавшие с оружием на учеников пермской школы №127, арестованы.

      Суд арестовал на 2 месяца двоих подростков, устроивших в понедельник резню в пермской школе №127, в результате которой пострадали 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

      В прокуратуре уточнили, что подростки до сих пор находятся в больнице, их доставят в СИЗО, когда их состояние стабилизируется.

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      Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и атаковали четвероклассников. В результате пострадали 15 человек, в том числе зачинщики драки и учительница Наталья Шагулина. Она получила 17 ножевых ранений и перенесла операцию. Накануне сообщалось, что Шагулина уже пришла в себя и начала самостоятельно дышать. Как рассказали в пермской больнице, придя в сознание, учительница в первую очередь задала вопрос «Как мои детки?»

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