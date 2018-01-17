День знаний: сирийские дети пошли в восстановленную школу

На востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор сегодня отмечают День знаний. Там дети снова пошли в школу. Восстанавливать учебные заведения, разрушенные террористами, помогали российские военные. Они же привезли учебники, ручки, тетрадки и несколько тонн продовольствия. Конечно, школы пока выглядят не так, как хотелось бы, но начало учебного процесса положено.

Буксир с паромом — основной сейчас способ переправы через Евфрат. Стационарный мост боевики взорвали, а нового в планах пока нет. Все силы и ресурсы брошены на реконструкцию жилого сектора. Дэйр-эз-Зор догоняет время. Сегодня здесь День знаний, отмечают его в январе и за все последние 7 лет.



Школы на окраинах закрылись с первыми боями — сначала с оппозицией, а потом с запрещенной в России экстремистской группировкой ИГИЛ. В подконтрольных боевикам районах детям давали совсем другие знания — о джихаде, шариате и пытках для неверных. Последнему учили в классах на первом этаже.



Евгений Поплавский, представитель центра по примирению враждующих сторон: «Обстановка стабильная, управляемая. Сейчас идет вычисление спящих ячеек ИГИЛ. Как только их вычисляют, сразу уничтожают. А во всем остальном — мирная жизнь, по улицам ходят мирные жители, крестьяне приступили к полевым работам».



Пока на плантациях собирают хлопок, на городских окраинах стоит брошенный автопарк боевиков. Обшитые железом и американской броней машины смертников должны были взлететь на воздух в жилых кварталах Дэйр-эз-Зора. Подробности — в репортаже корреспондента Анатолия Майорова.