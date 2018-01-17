СМИ узнали о грядущем подорожании европейских вин

В России ожидается рост цен на вина из Европы.
Как передает РБК, производители уже предупредили, что отпускные цены могут прибавить от 10 до 35% Причина в том, что минувший сезон на Западе выдался неурожайным для винограда, весной были заморозки, а летом — жара.
Такие температурные перепады затронули главные винодельческие регионы. По словам экспертов, некоторые производители потеряли до половины урожая, а кто-то вообще ничего не собрал. Теперь поставщики подняли цены даже на прошлогодние партии. По прогнозам участников рынка, сильнее всего в магазинах подорожает продукция нижнего ценового сегмента, то есть до 700 рублей.
Такие температурные перепады затронули главные винодельческие регионы. По словам экспертов, некоторые производители потеряли до половины урожая, а кто-то вообще ничего не собрал. Теперь поставщики подняли цены даже на прошлогодние партии. По прогнозам участников рынка, сильнее всего в магазинах подорожает продукция нижнего ценового сегмента, то есть до 700 рублей.
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