Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    СМИ узнали о грядущем подорожании европейских вин. алкоголь, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о грядущем подорожании европейских вин

    СМИ узнали о грядущем подорожании европейских вин

    комментировать

    СМИ узнали о грядущем подорожании европейских вин

    СМИ узнали о грядущем подорожании европейских вин

      В России ожидается рост цен на вина из Европы.

      Как передает РБК, производители уже предупредили, что отпускные цены могут прибавить от 10 до 35% Причина в том, что минувший сезон на Западе выдался неурожайным для винограда, весной были заморозки, а летом — жара.

      Такие температурные перепады затронули главные винодельческие регионы. По словам экспертов, некоторые производители потеряли до половины урожая, а кто-то вообще ничего не собрал. Теперь поставщики подняли цены даже на прошлогодние партии. По прогнозам участников рынка, сильнее всего в магазинах подорожает продукция нижнего ценового сегмента, то есть до 700 рублей.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru