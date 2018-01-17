Министру безопасности Аргентины прислали бомбу с угрозами

Una amenaza de bomba no nos va a amedrentar en nuestro compromiso por llevar adelante la lucha contra el narcotráfico, las mafias y los que atentan contra las instituciones democráticas. pic.twitter.com/zz8UuYe0kE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 16 января 2018 г.

Страшную находку сделали на одной из улиц городка Вилья-Бош, который находится в пригороде Буэнос-Айреса. В коробке находилась сделанная в кустарных условиях бомба и послание с угрозами главе Министерства безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и федеральному судье Клаудио Бонадио.Фотографию взрывного устройства Буллрич разместила с своем Twitter и оставила рядом с картинкой такой комментарий: «Угроза бомбой не подорвет нашу приверженность борьбе с незаконным оборотом наркотиков, мафией и теми, кто пытается помешать работе демократических институтов».На другом фото изображена металлическая пластинка с адресованным министру требованием освободить задержанных за беспорядки, которые случились в декабре во время акции протеста у стен Конгресса.