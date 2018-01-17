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    Министру безопасности Аргентины прислали бомбу с угрозами

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    • Фото: @PatoBullrich / twitter.com
    Министру безопасности Аргентины прислали бомбу с угрозами

    Министру безопасности Аргентины прислали бомбу с угрозами

    Министру безопасности Аргентины прислали бомбу с угрозами
  • Фото: @PatoBullrich / twitter.com

    • В Аргентине полиция обнаружила взрывное устройство и послание с угрозами, адресованными министру безопасности страны.

    Страшную находку сделали на одной из улиц городка Вилья-Бош, который находится в пригороде Буэнос-Айреса. В коробке находилась сделанная в кустарных условиях бомба и послание с угрозами главе Министерства безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и федеральному судье Клаудио Бонадио.

    Фотографию взрывного устройства Буллрич разместила с своем Twitter и оставила рядом с картинкой такой комментарий: «Угроза бомбой не подорвет нашу приверженность борьбе с незаконным оборотом наркотиков, мафией и теми, кто пытается помешать работе демократических институтов».




    На другом фото изображена металлическая пластинка с адресованным министру требованием освободить задержанных за беспорядки, которые случились в декабре во время акции протеста у стен Конгресса.

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