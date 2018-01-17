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    В Ростове-на-Дону хлопок газа вызвал пожар в многоэтажке. Ростов-на-Дону, газ, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону хлопок газа вызвал пожар в многоэтажке

    В Ростове-на-Дону хлопок газа вызвал пожар в многоэтажке

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    В Ростове-на-Дону хлопок газа вызвал пожар в многоэтажке

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> хлопок газа вызвал пожар в многоэтажке

      Экстренные службы Ростова-на-Дону стянуты в Ворошиловский район города, где ранним утром произошел смертельный пожар в многоквартирном жилом доме.

      По информации регионального управления МЧС, 10-этажка, расположенная в доме №5/4 по Забайкальскому переулку, вспыхнула после хлопка газа.

      Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 6:01. Возгорание случилось на 5-м этаже, пламя бушевало на площади в 30 квадратных метров. Жильцов из здания эвакуировали, в 7:00 пожар удалось ликвидировать. Известно об одном погибшем.

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