В Ростове-на-Дону хлопок газа вызвал пожар в многоэтажке

Экстренные службы Ростова-на-Дону стянуты в Ворошиловский район города, где ранним утром произошел смертельный пожар в многоквартирном жилом доме.

По информации регионального управления МЧС, 10-этажка, расположенная в доме №5/4 по Забайкальскому переулку, вспыхнула после хлопка газа.



Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 6:01. Возгорание случилось на 5-м этаже, пламя бушевало на площади в 30 квадратных метров. Жильцов из здания эвакуировали, в 7:00 пожар удалось ликвидировать. Известно об одном погибшем.