Репортеры по цвету пальто Кейт Миддлтон угадывают пол ее будущего ребенка

Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили руины собора в городе Ковентри. Собор был разрушен при налете немецкой авиации во время Второй мировой войны.
Принц Уильям и принцесса Кейт приехали туда поздравить жителей с тем, что их город станет центром культуры Великобритании в 2021 году. Уильям и Кейт также присутствовали на открытии нового корпуса науки и здоровья Университета Ковентри, пообедали в кафе в местном центре реабилитации наркозависимых и сходили на семинар по танцам и боксу в молодежном клубе.
Британская пресса, впрочем, больше обсуждает не содержание поездки, а наряд Кейт. Герцогиня беременна третьим ребенком, но официально его пол пока не объявили. Глядя на яркое пальто Кейт цвета фуксии, журналисты делают вывод, что будет девочка.
Британская пресса, впрочем, больше обсуждает не содержание поездки, а наряд Кейт. Герцогиня беременна третьим ребенком, но официально его пол пока не объявили. Глядя на яркое пальто Кейт цвета фуксии, журналисты делают вывод, что будет девочка.
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