Модернизированные МиГ-31 поступили на авиабазу в Красноярском крае

На авиабазу в Красноярском крае прибыло звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 . Ранее эти самолеты прошли переоборудование на авиазаводе в Тверской области.

От прежней модификации летательные аппараты отличает новейшее радиоэлектронное оборудование и более мощное вооружение. По словам специалистов, эффективность боевой машины увеличилась сразу втрое.



Теперь МиГ-31 способен засечь воздушное судно противника на расстоянии свыше 300 километров и одновременно поражать до 6 целей. Сверхзвуковой истребитель предназначен для борьбы с высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.