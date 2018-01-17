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    Модернизированные МиГ-31 поступили на авиабазу в Красноярском крае. Красноярский край, авиация, армия и флот РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМодернизированные МиГ-31 поступили на авиабазу в Красноярском крае

    Модернизированные МиГ-31 поступили на авиабазу в Красноярском крае

    1 комментарий
    Модернизированные <nobr>МиГ-31</nobr> поступили на авиабазу в Красноярском крае

    Модернизированные МиГ-31 поступили на авиабазу в Красноярском крае

    Модернизированные <nobr>МиГ-31</nobr> поступили на авиабазу в Красноярском крае

      На авиабазу в Красноярском крае прибыло звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Ранее эти самолеты прошли переоборудование на авиазаводе в Тверской области.

      От прежней модификации летательные аппараты отличает новейшее радиоэлектронное оборудование и более мощное вооружение. По словам специалистов, эффективность боевой машины увеличилась сразу втрое.

      Теперь МиГ-31 способен засечь воздушное судно противника на расстоянии свыше 300 километров и одновременно поражать до 6 целей. Сверхзвуковой истребитель предназначен для борьбы с высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями.

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