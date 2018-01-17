Бывшего агента ЦРУ арестовали в США за незаконное хранение секретных данных

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что
экс-агент ЦРУ Джерри Чун Шин Ли мог передавать властям Китая данные об информаторах американской разведки.
На сайте Минюста США размещено сообщение о том, что 53-летний Джерри Чун Шин Ли был арестован в понедельник по прибытии в Нью-Йорк. Он является натурализованным гражданином США и живет в Гонконге. Также сообщается, что он работал на американскую разведку с 1994 года и имел доступ к секретной информации.
Сообщение пресс-службы Минюста США: «Согласно судебным документам, в августе 2012 года Ли с семьей покинули Гонконг, чтобы вернуться в США. Во время поездки он останавливался в гостиницах на Гавайях и в штате Виргиния. С разрешения суда агенты ФБР проводили у него обыски и выявили незаконное хранение материалов, связанных с национальной обороной».
Ли уже предстал перед судом в Нью-Йорке. Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном хранении секретной информации. В соответствии с законами США ему могут грозить до 10 лет тюремного заключения.
А телеканал NBC News со ссылкой на источники передает, что Джерри Чун Шин Ли «мог передавать властям Китая данные об информаторах американской разведки, в результате чего около 20 агентов США были убиты или получили тюремный срок». Комментаторы телеканала при этом назвали маловероятным, что Ли будут предъявлены обвинения в шпионаже.
Сообщение пресс-службы Минюста США: «Согласно судебным документам, в августе 2012 года Ли с семьей покинули Гонконг, чтобы вернуться в США. Во время поездки он останавливался в гостиницах на Гавайях и в штате Виргиния. С разрешения суда агенты ФБР проводили у него обыски и выявили незаконное хранение материалов, связанных с национальной обороной».
Ли уже предстал перед судом в Нью-Йорке. Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном хранении секретной информации. В соответствии с законами США ему могут грозить до 10 лет тюремного заключения.
А телеканал NBC News со ссылкой на источники передает, что Джерри Чун Шин Ли «мог передавать властям Китая данные об информаторах американской разведки, в результате чего около 20 агентов США были убиты или получили тюремный срок». Комментаторы телеканала при этом назвали маловероятным, что Ли будут предъявлены обвинения в шпионаже.
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