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    В Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек

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    • Фото: twitter.com
    В Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек

    В Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек

    В Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек
  • Фото: twitter.com

    • На севере Колумбии рухнул военный вертолет. Президент Колумбии выразил соболезнования семьям погибших военных и гражданских лиц.

    Как передает Reuters, десять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Колумбии. Военный вертолет Ми-17, вылетевший из города Каукасия, разбился вблизи города Сеговия.

    На борту вертолета находились 8 военнослужащих и двое гражданских специалистов.

    По словам представителей армии Колумбии, вертолет не был сбит. Следователи устанавливают причины авиакатастрофы.

    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter разместил сообщение, в котором выразил соболезнования семьям и близким погибших.



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