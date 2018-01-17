В Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек

На севере Колумбии рухнул военный вертолет. Президент Колумбии выразил соболезнования семьям погибших военных и гражданских лиц.
Как передает Reuters, десять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Колумбии. Военный вертолет Ми-17, вылетевший из города Каукасия, разбился вблизи города Сеговия.
На борту вертолета находились 8 военнослужащих и двое гражданских специалистов.
По словам представителей армии Колумбии, вертолет не был сбит. Следователи устанавливают причины авиакатастрофы.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter разместил сообщение, в котором выразил соболезнования семьям и близким погибших.
На борту вертолета находились 8 военнослужащих и двое гражданских специалистов.
По словам представителей армии Колумбии, вертолет не был сбит. Следователи устанавливают причины авиакатастрофы.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter разместил сообщение, в котором выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Qué dolor el fallecimiento de tripulantes y pasajeros de un helicóptero militar en Segovia, Antioquia. Acompaño de corazón a los familiares de las víctimas. Toda mi solidaridad https://t.co/MctKFGfBDx— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 16 января 2018 г.
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