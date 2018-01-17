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    Экс-президент Литвы рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ. Литва, спецрепортаж Итогов дня, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-президент Литвы рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ

    Экс-президент Литвы рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ

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    <nobr>Экс-президент</nobr> Литвы рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ

    Экс-президент Литвы рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ

    <nobr>Экс-президент</nobr> Литвы рассказал о тайных тюрьмах ЦРУ

      Откровения бывшего президента Роландаса Паксаса. Как он стал единственным европейским политиком, ушедшим в отставку после импичмента? И можно ли одним звонком Путину решить литовские проблемы?

      Сейчас в Литве все больше политиков выступают против конфликта с Россией, видимо, из чисто экономических соображений. И это подтверждает рост популярности бывшего президента Роландаса Паксаса, давно предлагающего сотрудничать с Россией. Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Храмцова.

      К таким опаснейшим кульбитам ему не привыкать, что в небе, что в политике. За время крутого маршрута от поста мэра Вильнюса до президента Литвы, он падал так, что костей не соберёшь, — признается Роландас Паксас, единственный, попавший под импичмент лидер не только в странах Балтии, но и на постсоветском пространстве, и вообще в Европе. Сейчас он работает депутатом Европарламента. А еще готовится к чемпионату мира по групповой аэроакробатике. И последнее ему явно нравится больше.

      «Агент Кремля», «Рука Москвы»: как только не называют Паксаса балтийские СМИ за то, что он упорно настаивает на восстановлении разрушенных связей с Россией. А все страшилки местных политиков и журналистов о планах Москвы по захвату Прибалтики называет «бредом».

      Роландас Паксас, бывший президент Литвы (2003–2004), депутат Европарламента: «2 года нагнетаешь такую политику, говоришь, что на тебя нападут, нападут, нападут. И потом очень легко проходит бюджет».

      Его жизнь в большой политике сразу обернулась крупным скандалом. В 1999 году, будучи премьер-министром, Роландас Паксас запретил продавать важнейший для страны нефтеперерабатывающий комплекс американцам. И сразу же лишился поста. Казалось, что после такого его политическая карьера окончена. А Паксас при поддержке простых избирателей в 2003 году стал президентом Литвы. Но тоже ненадолго: спустя 1 год и 1 месяц парламент объявляет Паксасу импичмент. Официальный повод вызвал только усмешку: якобы, президент помог знакомому российскому бизнесмену получить литовское гражданство.

      Истинную же причину отставки раскрыли американские журналисты, когда узнали о существовании секретной тюрьмы ЦРУ в литовской деревушке Антавиляй. Паксас эту информацию подтвердил.

      Роландас Паксас: «Несогласие на размещение тюрем ЦРУ стоило мне поста. Был придуман заговор, с целью устранить президента. И этот заговор был реализован».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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