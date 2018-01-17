В США грузовик протаранил здание школы, есть пострадавшие

В американском городе Лайл (штат Мичиган) многотонный грузовик врезался в здание школы, сбив двоих учеников.
Как передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, инцидент произошел в городе Лайл (округ Моуэр) около 09:00 по местному времени.
Грузовик сначала столкнулся с другим автомобилем, а потом врезался в здание школы, пробив стену. Сообщается о четверых пострадавших. Травмы получили двое учеников школы и два человека, находившихся в автомобиле.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По информации местных СМИ, травмы не несут угрозы жизням пострадавших. В полиции заявили, что речь идет об обычном ДТП.
Грузовик сначала столкнулся с другим автомобилем, а потом врезался в здание школы, пробив стену. Сообщается о четверых пострадавших. Травмы получили двое учеников школы и два человека, находившихся в автомобиле.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По информации местных СМИ, травмы не несут угрозы жизням пострадавших. В полиции заявили, что речь идет об обычном ДТП.
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