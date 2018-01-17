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    Врач Белого дома рассказал о состоянии функций головного мозга Трампа

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    Врач Белого дома рассказал о состоянии функций головного мозга Трампа

    Врач Белого дома рассказал о состоянии функций головного мозга Трампа

    Главный врач Белого дома выступил перед журналистами и рассказал им о результатах медицинского обследования 45-го президента США Дональда Трампа.

    Главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил журналистам, что у Трампа «отменное здоровье». Но репортеры стали задавать вопросы о том, нет ли у президента проблем с головой или признаков деменции.

    Ронни Джексон, главный врач Белого дома: «Нет ничего, указывающего на то, что у Трампа имеются когнитивные проблемы. Трамп прекрасно излагает свои мысли, у него ясное сознание».

    По словам Джексона, обследование психического состояния президента первоначально не планировалось, однако Трамп сам настоял на том, чтобы его провести. Джексон также заявил, что 45-й президент США здоров и весьма энергичен, цитирует ТАСС.

    смотретьТест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа
    Тест на слабоумие: в США врачи потребовали проверить психику Трампа
    Напомним, на прошлой неделе Трамп, которому сейчас 71 год, прошел первое медицинское обследование в качестве главы государства. А американские медики потребовали проверить психическое состояние главы Белого дома и провести тесты, выявляющие старческое слабоумие. До этого в Белом доме заявили, что осмотр у психиатра в список процедур не входит.

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