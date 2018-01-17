Эксперты: угрозы Эрдогана ставят его на грань войны с США

Эксперты объясняют, почему именно сейчас Эрдоган собирается нанести удар по частям сирийских курдов.
Анкара и Дамаск должны объединить усилия в борьбе с создаваемыми США силами безопасности на границе арабской республики. Такое заявление сделал председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. А курды заявляют, что рассчитывают на поддержку международной коалиции во главе с США в случае удара Турции по сирийскому Африну, который находится под контролем курдских формирований.
Турция стягивает вооруженные силы к сирийской границе. У рубежей уже несколько танковых групп, в среду ждут бронетехнику. Более того, Анкара готова в любой момент нанести авиаудар по позициям курдов на севере арабской республики. Столь агрессивно Анкара отреагировала на решение Вашингтона создать в северной части Сирии курдские силы безопасности. Насколько велика вероятность нападения турок на сирийских курдов, выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Турки давно грозят нападением. И все это время Эрдоган работал над тем, чтобы снять два основных препятствия для решения вопроса. Речь идет о позициях в этом вопросе Вашингтона и Москвы. И вот теперь у Анкары есть все основания больше не считаться со своими партнерами по НАТО и перейти от слов к делу.
Всем очевидно, что бить турецкий лидер будет в двух направлениях: в район Африна в провинции Алеппо, там американцы уже снабдили своих сирийских друзей ПЗРК. И в сторону реки Евфрат, где Вашингтон хочет выстроить 30 тысяч солдат из курдских отрядов. То есть, по сути, создать государство в государстве.
Турецкие войска уже находятся на границе с Сирией и операция, по словам Эрдогана, может начаться в любую минуту.
Виктор Баранец, полковник в отставке, обозреватель ИД «Комсомольская правда»: «Если самолеты Турции и бронетехника Турции будут воевать против сирийских курдов, находящихся под патронажем США, то неизбежно прямое военное столкновение между Турцией и США. Все задатки этого уже существуют. Турция в данном случае превращается в союзника и Башара Асада и России».
Пока что Турция ограничилась лишь несколькими ударами ракет и артиллерии по позициям курдов в районе Алеппо. И могла бы, наверняка, выложить России свою самую сильную карту: признание Асада легитимным президентом Сирии, в обмен на уступки по курдской проблеме. Вот только торг здесь неуместен. Во-первых, доверие Москвы Эрдоган уже однажды подорвал. Во-вторых, такая конфронтация чревата для него полным изгнанием из сирийских дел.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Турция стягивает вооруженные силы к сирийской границе. У рубежей уже несколько танковых групп, в среду ждут бронетехнику. Более того, Анкара готова в любой момент нанести авиаудар по позициям курдов на севере арабской республики. Столь агрессивно Анкара отреагировала на решение Вашингтона создать в северной части Сирии курдские силы безопасности. Насколько велика вероятность нападения турок на сирийских курдов, выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Турки давно грозят нападением. И все это время Эрдоган работал над тем, чтобы снять два основных препятствия для решения вопроса. Речь идет о позициях в этом вопросе Вашингтона и Москвы. И вот теперь у Анкары есть все основания больше не считаться со своими партнерами по НАТО и перейти от слов к делу.
Всем очевидно, что бить турецкий лидер будет в двух направлениях: в район Африна в провинции Алеппо, там американцы уже снабдили своих сирийских друзей ПЗРК. И в сторону реки Евфрат, где Вашингтон хочет выстроить 30 тысяч солдат из курдских отрядов. То есть, по сути, создать государство в государстве.
Турецкие войска уже находятся на границе с Сирией и операция, по словам Эрдогана, может начаться в любую минуту.
Виктор Баранец, полковник в отставке, обозреватель ИД «Комсомольская правда»: «Если самолеты Турции и бронетехника Турции будут воевать против сирийских курдов, находящихся под патронажем США, то неизбежно прямое военное столкновение между Турцией и США. Все задатки этого уже существуют. Турция в данном случае превращается в союзника и Башара Асада и России».
Пока что Турция ограничилась лишь несколькими ударами ракет и артиллерии по позициям курдов в районе Алеппо. И могла бы, наверняка, выложить России свою самую сильную карту: признание Асада легитимным президентом Сирии, в обмен на уступки по курдской проблеме. Вот только торг здесь неуместен. Во-первых, доверие Москвы Эрдоган уже однажды подорвал. Во-вторых, такая конфронтация чревата для него полным изгнанием из сирийских дел.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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