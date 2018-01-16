В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП в Воронежской области, где рейсовый автобус выехал в кювет и опрокинулся.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области: «В Павловском районе на 665 километре трассе М4 „Дон“ около 22:05 по московскому времени произошло опрокидывание пассажирского рейсового автобуса рейса из Москвы».
В полиции сообщили, что одна из пассажиров получила легкие травмы.
В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением. Вероятнее всего из-за погодных условий: Столкновений с другими транспортными средствами не произошло, цитирует ТАСС.
В полиции сообщили, что одна из пассажиров получила легкие травмы.
В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением. Вероятнее всего из-за погодных условий: Столкновений с другими транспортными средствами не произошло, цитирует ТАСС.
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