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    В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

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    В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

    В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

    Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП в Воронежской области, где рейсовый автобус выехал в кювет и опрокинулся.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области: «В Павловском районе на 665 километре трассе М4 „Дон“ около 22:05 по московскому времени произошло опрокидывание пассажирского рейсового автобуса рейса из Москвы».

    В полиции сообщили, что одна из пассажиров получила легкие травмы.

    В полиции уточнили, что водитель автобуса не справился с управлением. Вероятнее всего из-за погодных условий: Столкновений с другими транспортными средствами не произошло, цитирует ТАСС.

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