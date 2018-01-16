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    Умер бывший губернатор Смоленской области Глушенков

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    • Фото: РИА Новости, Александр Поляков
    Умер бывший губернатор Смоленской области Глушенков

    Умер бывший губернатор Смоленской области Глушенков

    Умер бывший губернатор Смоленской области Глушенков
  • Фото: РИА Новости, Александр Поляков

    • Экс-губернатор губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни.

    О смерти бывшего руководителя региона сообщил сенатор Франц Клинцевич.

    По его словам, причиной смерти экс-губернатора могло стать сердечное заболевание, передает РИА Новости.

    Анатолий Глушенков возглавлял Смоленскую область с 1993 по 1998 год. Также он был членом Совета Федерации.

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