Умер бывший губернатор Смоленской области Глушенков

Экс-губернатор губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни.
О смерти бывшего руководителя региона сообщил сенатор Франц Клинцевич.
По его словам, причиной смерти экс-губернатора могло стать сердечное заболевание, передает РИА Новости.
Анатолий Глушенков возглавлял Смоленскую область с 1993 по 1998 год. Также он был членом Совета Федерации.
По его словам, причиной смерти экс-губернатора могло стать сердечное заболевание, передает РИА Новости.
Анатолий Глушенков возглавлял Смоленскую область с 1993 по 1998 год. Также он был членом Совета Федерации.
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