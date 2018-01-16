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    Трамп заявил, что рад видеть в США иммигрантов из всех стран

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Трамп заявил, что рад видеть в США иммигрантов из всех стран

    Трамп заявил, что рад видеть в США иммигрантов из всех стран

    Трамп заявил, что рад видеть в США иммигрантов из всех стран
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • После скандального высказывания о странах — «вонючих дырах» Дональд Трамп заявил, что ждет в США мигрантов из всех стран.

    Дональд Трамп объявил, что рад видеть в США иммигрантов из всех стран. Такое заявление президент США сделал во вторник после встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Дональд Трамп, президент США: «Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду».

    смотретьФраза о мигрантах из «сраных дыр» оказалась самой скандальной в карьере Трампа
    Фраза о мигрантах из «сраных дыр» оказалась самой скандальной в карьере Трампа
    Напомним, на прошлой неделе Трамп произнес фразу, ставшую самой скандальной в его политической карьере: он заявил, что Америке не нужны иммигранты из стран — «сраных дыр». После этого заявления на американского лидера посыпались обвинения в расизме как со стороны американцев, так и со стороны властей стран, получивших нелестный эпитет. С критикой заявления Трампа выступило также Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Белый дом в ответ выпустил заявление, в котором указал, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад в наше общество».

    Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.

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