В Подмосковье школьник умер во время тренировки по плаванию

В городе Пересвете
Сергиево-Посадского района во время занятий в бассейне скончался 13-летний мальчик.
Трагедия случилась 16 января в плавательном бассейне «Чайка». Подросток почувствовал себя плохо во время занятия и перестал держаться на воде. Мальчику сразу же попыталась помочь тренер, немедленно была вызвана скорая помощь, однако спасти его не удалось, передает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.
Отмечается, что подросток занимался плаванием с 2013 года, у него был третий спортивный разряд по этому виду спорта.
Причина смерти школьника устанавливается. Проверку случившегося проводит специальная комиссия при министерстве спорта Московской области. Проверку проведет также Следственный комитет.
Отмечается, что подросток занимался плаванием с 2013 года, у него был третий спортивный разряд по этому виду спорта.
Причина смерти школьника устанавливается. Проверку случившегося проводит специальная комиссия при министерстве спорта Московской области. Проверку проведет также Следственный комитет.
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