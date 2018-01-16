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    Сосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки. Ленинградская область, Новый год, вандализм, соцсети, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки

    Сосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки

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    • Фото: vk.com
    Сосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки

    Сосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки

    Сосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки
    • Фото: vk.com

      • Администрация Соснового Бора в Ленобласти призывает горожан вернуть новогодние игрушки, иначе в следующем году украшать ель будет нечем.

      В Сосновом Бору украли новогодние украшения. Судя по снимкам, которые опубликованы в социальных сетях, похитителям приглянулись декоративные шары с городской ели.

      Местные чиновники подозревает в случившемся горожан. Якобы те растащили игрушки на сувениры. При этом они убедительно просят вернуть награбленное.

      Похищенные шары предлагают принести в администрацию. А те, кто побоится, могут анонимно оставить их под елкой. Иначе, по словам властей, в следующем году украшать новогоднее дерево будет нечем.

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