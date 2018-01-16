Сосновоборцы растащили на сувениры украшения с главной новогодней елки

Администрация Соснового Бора в Ленобласти призывает горожан вернуть новогодние игрушки, иначе в следующем году украшать ель будет нечем.
В Сосновом Бору украли новогодние украшения. Судя по снимкам, которые опубликованы в социальных сетях, похитителям приглянулись декоративные шары с городской ели.
Местные чиновники подозревает в случившемся горожан. Якобы те растащили игрушки на сувениры. При этом они убедительно просят вернуть награбленное.
Похищенные шары предлагают принести в администрацию. А те, кто побоится, могут анонимно оставить их под елкой. Иначе, по словам властей, в следующем году украшать новогоднее дерево будет нечем.
Местные чиновники подозревает в случившемся горожан. Якобы те растащили игрушки на сувениры. При этом они убедительно просят вернуть награбленное.
Похищенные шары предлагают принести в администрацию. А те, кто побоится, могут анонимно оставить их под елкой. Иначе, по словам властей, в следующем году украшать новогоднее дерево будет нечем.
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