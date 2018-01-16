В США подготовили законопроект о «жестких санкциях» за вмешательство в выборы

Американские сенаторы подготовили законопроект о введении новых санкций в отношении России и других стран в случае попыток вмешательства в выборы в США.
Авторы законопроекта, среди которых сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис ван Холлен, утверждают, что документ станет сигналом любому иностранному лицу, которое попытается повлиять на выборы.
Закон получил название DETER («Защита выборов от угроз через проведение красных линий») и, по словам Рубио, в первую очередь нацелен на то, чтобы предупредить желающих вмешаться в американские выборы о серьезных последствиях.
Марко Рубио: «Законопроект DETER использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в наши выборы, обеспечив их знанием о том, какую цену они заплатят за это».
Особое внимание авторы законопроекта уделяют так называемому «российскому вмешательству». В частности, они предлагают в десятидневный срок ввести «жесткие санкции» против ключевых секторов российской экономики, если нацразведка США «определит, что Кремль снова вмешивался в американские федеральные выборы».
Помимо России, в список представляющих наибольшую угрозу в этой сфере стран включены Иран, Китай и КНДР, передает РИА Новости.
ФБР США, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса приписывают России вмешательство в выборы президента США. Трампа и его помощников подозревают в неправомерных контактах с российскими властями в период предвыборной кампании.
Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США, называя их абсолютно голословными.
Закон получил название DETER («Защита выборов от угроз через проведение красных линий») и, по словам Рубио, в первую очередь нацелен на то, чтобы предупредить желающих вмешаться в американские выборы о серьезных последствиях.
Марко Рубио: «Законопроект DETER использует ключевые инструменты национальной безопасности, чтобы отговорить враждебные зарубежные силы вмешиваться в наши выборы, обеспечив их знанием о том, какую цену они заплатят за это».
Особое внимание авторы законопроекта уделяют так называемому «российскому вмешательству». В частности, они предлагают в десятидневный срок ввести «жесткие санкции» против ключевых секторов российской экономики, если нацразведка США «определит, что Кремль снова вмешивался в американские федеральные выборы».
Помимо России, в список представляющих наибольшую угрозу в этой сфере стран включены Иран, Китай и КНДР, передает РИА Новости.
ФБР США, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса приписывают России вмешательство в выборы президента США. Трампа и его помощников подозревают в неправомерных контактах с российскими властями в период предвыборной кампании.
Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США, называя их абсолютно голословными.
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