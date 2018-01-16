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    «Родители не справлялись»: зачинщик поножовщины в пермской школе пять лет учился дома

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    «Родители не справлялись»: зачинщик поножовщины в пермской школе пять лет учился дома

    «Родители не справлялись»: зачинщик поножовщины в пермской школе пять лет учился дома

    «Родители не справлялись»: зачинщик поножовщины в пермской школе пять лет учился дома

    Один из подростков, напавших на детей в Перми, много лет не ходил в школу из-за проблем в поведении.

    Как рассказала детский омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова, родители в течение пяти лет носили в школу справки о том, что их сын нуждается в индивидуальном обучении.

    Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: «Родители этого ребенка ежегодно приносили в школу справку, что он нуждается в индивидуальном обучении, и он находился пять лет на этом обучении. Родители не справлялись».

    Также она рассказала, что в апреле 2017 года подросток стал участником пьяного инцидента, после которого его родителей вызвали полицию. В результате молодого человека поставили на внутренний учет, а потом он окончил школу и пошел в колледж.

    смотретьРезня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки
    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки
    При этом Денисова отметила, что после ЧП серьезные вопросы возникли и к родителям, и к комиссии по делам несовершеннолетних, и к учреждениям здравоохранения, которые просто перевели агрессивного подростка на индивидуальное обучение, передает ТАСС.

    Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и напали на детей. В результате пострадали 15 человек, в том числе четвероклассники и учительница.

    смотретьНапавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Отметим, что сейчас участники нападения — бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе — остаются под контролем врачей. Подростки заявили, что хотели прославиться и долго готовились к нападению. После атаки они собирались убить друг друга.

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