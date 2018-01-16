Сахалинский «ковбой» построил ранчо на дальневосточном гектаре

Сахалинский фермер строит на острове собственное ранчо. Воплотить давнюю мечту ему помогла программа «Дальневосточный гектар». Она действует по всей стране уже около года.
Мечта о собственном ранчо у фермера Андрея Сивоконя появилась в детстве, когда он вместе с братом смотрел американские вестерны. Наивные, казалось бы, фантазии обернулись реальным бизнес-проектом 30 лет спустя, и братья обзавелись стадом племенных телят мясной породы.
В коровнике пока три десятка буренок. Стадо небольшое, но даже для его приобретения понадобилось много личных сбережений. Чтобы не разориться, фермеры сделали ход конем. Землю для ранчо арендовали бесплатно по программе «Дальневосточный гектар» и как участники федерального проекта получили от местных властей субсидию за приобретенный скот. В семейный бюджет таким образом удалось вернуть львиную долю потраченного — 3 млн рублей. Телят породы «герефорд» приобретали не за границей, а в одном из островных хозяйств.
Торговать деликатесным мясом обладатели даровых гектаров начнут только через два года, когда родится и окрепнет новое поголовье. Но терять время зря братья не намерены. Рядом с фермой они собираются построить базу для любителей деревенского туризма. Городским жителям здесь предложат погрузиться в сельский быт: подоить козу, покормить кроликов и поучаствовать в соревнованиях по родео.
В том, что туристов заинтересует первое дальневосточное ранчо, фермеры не сомневаются. Хозяйство расположено неподалеку от морского побережья, куда летом устремляется поток отдыхающих со всего Дальнего Востока и даже иностранцы. Андрей Сивоконь планирует приобрести пару лошадей, чтобы пасти своих буренок исключительно верхом, как заправский ковбой. Подходящую шляпу и лассо фермер уже присмотрел на местном рынке.
Программа «Дальневосточный гектар» действует уже полтора года, за это время в пользование передано почти 35 тысяч участков во всех регионах Дальнего Востока — от Камчатки до Приморья. Подобно сахалинцу Сивоконю, многие берут землю для животноводства и сельского хозяйства. Но есть и весьма оригинальные идеи.
Так, житель Амурской области построил на своем гектаре парк детских аттракционов, хабаровские художники взяли наделы для выездов на пленэр, а московская семья и вовсе арендовала небольшой остров в Амурском лимане, чтобы проводить квесты для туристов-экстремалов.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
В коровнике пока три десятка буренок. Стадо небольшое, но даже для его приобретения понадобилось много личных сбережений. Чтобы не разориться, фермеры сделали ход конем. Землю для ранчо арендовали бесплатно по программе «Дальневосточный гектар» и как участники федерального проекта получили от местных властей субсидию за приобретенный скот. В семейный бюджет таким образом удалось вернуть львиную долю потраченного — 3 млн рублей. Телят породы «герефорд» приобретали не за границей, а в одном из островных хозяйств.
Торговать деликатесным мясом обладатели даровых гектаров начнут только через два года, когда родится и окрепнет новое поголовье. Но терять время зря братья не намерены. Рядом с фермой они собираются построить базу для любителей деревенского туризма. Городским жителям здесь предложат погрузиться в сельский быт: подоить козу, покормить кроликов и поучаствовать в соревнованиях по родео.
В том, что туристов заинтересует первое дальневосточное ранчо, фермеры не сомневаются. Хозяйство расположено неподалеку от морского побережья, куда летом устремляется поток отдыхающих со всего Дальнего Востока и даже иностранцы. Андрей Сивоконь планирует приобрести пару лошадей, чтобы пасти своих буренок исключительно верхом, как заправский ковбой. Подходящую шляпу и лассо фермер уже присмотрел на местном рынке.
Программа «Дальневосточный гектар» действует уже полтора года, за это время в пользование передано почти 35 тысяч участков во всех регионах Дальнего Востока — от Камчатки до Приморья. Подобно сахалинцу Сивоконю, многие берут землю для животноводства и сельского хозяйства. Но есть и весьма оригинальные идеи.
Так, житель Амурской области построил на своем гектаре парк детских аттракционов, хабаровские художники взяли наделы для выездов на пленэр, а московская семья и вовсе арендовала небольшой остров в Амурском лимане, чтобы проводить квесты для туристов-экстремалов.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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