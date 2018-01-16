Объявленная Путиным налоговая амнистия коснется 20 млн человек

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в рамках поручения президента о налоговой амнистии будет списано долгов на 56,8 млрд рублей.
Выступая на совещании президента с членами правительства, глава Минфина подчеркнул, что гражданам спишут 41 млрд рублей просроченной налоговой задолженности. Также будет списано 15,8 млрд долгов индивидуальных предпринимателей.
Также Силуанов заявил, что, по оценкам налоговой службы, амнистия затронет более 20 млн человек и около 3 млн индивидуальных предпринимателей, передает «Интерфакс».
Кроме того, законом предусмотрено еще и списание задолженности по страховым взносам для 700 тысяч индивидуальных предпринимателей. Общая сумма этой задолженности — 127 млрд рублей, сообщил Силуанов.
Министр выразил надежду на то, что новые долги накапливаться не будут, а обязательства перед бюджетом будут выполняться согласно закону.
Напомним, в конце декабря Владимир Путин подписал закон о списании физлицам и индивидуальным предпринимателям долгов по имущественным налогам и взносам, накопленных до 1 января 2015 года. Также документ предполагает освобождение от земельного налога отдельных категорий граждан и отказ от налогообложения доходов, возникших в результате списания задолженности.
Также Силуанов заявил, что, по оценкам налоговой службы, амнистия затронет более 20 млн человек и около 3 млн индивидуальных предпринимателей, передает «Интерфакс».
Кроме того, законом предусмотрено еще и списание задолженности по страховым взносам для 700 тысяч индивидуальных предпринимателей. Общая сумма этой задолженности — 127 млрд рублей, сообщил Силуанов.
Министр выразил надежду на то, что новые долги накапливаться не будут, а обязательства перед бюджетом будут выполняться согласно закону.
Напомним, в конце декабря Владимир Путин подписал закон о списании физлицам и индивидуальным предпринимателям долгов по имущественным налогам и взносам, накопленных до 1 января 2015 года. Также документ предполагает освобождение от земельного налога отдельных категорий граждан и отказ от налогообложения доходов, возникших в результате списания задолженности.
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