Глава Минтранса рассказал Путину о новогодних путешествиях россиян

Путин встретился с Кабмином впервые после новогодних каникул, и одной из тем заседания стало положение дел в туристической сфере — во время праздников россияне активно ездили отдыхать на зарубежные и отечественные курорты. А в преддверии чемпионата мира по футболу растет и интерес иностранных туристов к нашей стране.

Открывая Первое в этом году совещание с членами правительства, Владимир Путин сразу попросил министров настроиться на рабочий лад. А заодно и подвести итоги работы транспортной системы страны во время прошедших новогодних праздников. По словам министра транспорта Максима Соколова, за последние две недели только наши, российские авиакомпании перевезли 4,5 миллиона человек. Лидер, конечно, Москва — 3,2 миллиона пассажиров. Самолеты в наших аэропортах взлетали и садились в любую погоду. Чего, по словам Максима Соколова, не скажешь, например, об американских и европейских хабах.



Не отстает от авиации и железнодорожный транспорт. За прошлый год совершили поездку по железной дороге 1 миллиард 100 миллионов человек. Одна лишь МЦК в Москве перевезла 140 миллионов пассажиров за год или 120 тысяч в сутки.



Вторым вопросом от президента, тоже связанным с новогодними праздниками, стало развитие внутреннего туризма. Оказалось, что 7 миллионов россиян решили попутешествовать на эти новогодние праздники по родной стране. Из них 1 миллион 300 тысяч посетили горнолыжные курорты, а 12 тысяч человек — Чеченскую Республику.



Если брать данные за весь прошлый год, то за границу выезжали почти 38 миллионов россиян. По этому показателю мы почти вернулись на уровень 2014 года. Что касается иностранцев, то вот только один факт, приведенный на совещании: Россия вошла в пятерку стран по запросам туристов в Интернете. Скорее всего, это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу.



Еще одним пунктом повестки дня на совещании стало снижение налоговой и долговой нагрузки, касающейся отдельных категорий граждан и индивидуальных предпринимателей. По этому вопросу выступил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, закон о налоговой амнистии, принятый по инициативе Владимира Путина, коснется более 20 миллионов человек и позволит списать 41 миллиард рублей долгов.



Также на совещании обсудили повышение зарплаты в бюджетной сфере и успешное проведение «Русских сезонов» в Италии.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.



