Белград назвал терактом убийство сербского политика Ивановича в Косове

Сегодня был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович.
Покушение произошло в тот момент, когда политик входил в офис своей партии в Косовской Митровице. В последнее время Иванович возглавлял политическое движение «Свобода, демократия и правосудие».
В связи с этим громким убийством президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Кроме того, он заявил, что Сербия будет расценивать это убийство как террористический акт, передает «Интерфакс».
А сербская делегация в Брюсселе прервала переговоры с представителями Приштины. В районе убийства обнаружен сожженный автомобиль.
В городе Косовска-Митровица, где и произошло убийство, до сих пор располагаются подразделения KFOR. Это международные силы под руководством НАТО, которые действуют по мандату ООН. После убийства KFOR усилил патрулирование улиц.
Сам город Митровица до сих пор разделен на две части. Северная сербская и южная албанская. До этого громкого убийства здесь сохранялась достаточно напряженная обстановка. В российском МИДе заявили, что это преступление чревато рецидивами межэтнического конфликта в регионе.
В связи с этим громким убийством президент Сербии Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Кроме того, он заявил, что Сербия будет расценивать это убийство как террористический акт, передает «Интерфакс».
А сербская делегация в Брюсселе прервала переговоры с представителями Приштины. В районе убийства обнаружен сожженный автомобиль.
В городе Косовска-Митровица, где и произошло убийство, до сих пор располагаются подразделения KFOR. Это международные силы под руководством НАТО, которые действуют по мандату ООН. После убийства KFOR усилил патрулирование улиц.
Сам город Митровица до сих пор разделен на две части. Северная сербская и южная албанская. До этого громкого убийства здесь сохранялась достаточно напряженная обстановка. В российском МИДе заявили, что это преступление чревато рецидивами межэтнического конфликта в регионе.
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