В Эрмитаже устроили «переезд» для шедевров Леонардо

Знаменитые картины итальянского Возрождения переместили в новые современные витрины.

Государственный Эрмитаж показал переезд Леонардо да Винчи. Полотна «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта», которые полвека не меняли своего положения, перенесли в новые витрины.



При этом сотрудникам музея выпала уникальная возможность увидеть незастекленные шедевры итальянского художника. Правда, всего на несколько секунд.



Картины переместили лишь на пять метров. Но, по словам Михаила Пиотровского, благодаря такому оформлению вид зала и самих полотен преобразился. Кроме того, современные технологии (в частности, две системы обеспечения влажности) обеспечат лучшую сохранность.



Также сотрудники музея надеются, что новое расположение картин позволит сохранить их и от потока туристов, которые, как выражаются хранители, буквально сбивали Леонардо с ног.