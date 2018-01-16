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    Полиция Косова назначила награду за информацию об убийстве Ивановича

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    Полиция Косова назначила награду за информацию об убийстве Ивановича

    Полиция Косова назначила награду за информацию об убийстве Ивановича

    Полиция Косова назначила награду за информацию об убийстве Ивановича
  • Фото: Reuters © 2018

    • Полиция Косова пообещала вознаграждение в 10 тысяч евро за любые сведения об убийстве сербского политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице.

    Об этом сообщается в размещенном на сайте ведомства заявлении.

    Из сообщения полиции: «Полиция Косово обращается к гражданам и предлагает вознаграждение в размере 10 тысяч евро любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления».

    Правоохранители также призывают граждан извещать о новых подробностях дела по указанным телефонам или электронной почте. При этом всем обратившимся в полицию гарантируется безопасность и конфиденциальность.

    Лидер косовских сербов Оливер Иванович был убит сегодня в городе Косовска-Митровица. Политика расстреляли у дверей офиса партии «Свобода, демократия, правосудие». Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство в Приштине официально осудили убийство Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.

    Оливер Иванович — лидер партии «Свобода, демократия, правда», бывший госсекретарь по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году был приговорен к девяти годам заключения за военные преступления, совершенных против косовских албанцев в 1999 году. В феврале 2017 года приговор суда был отменен и начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом. С апреля 2017 года ему было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе.

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