Полиция Косова назначила награду за информацию об убийстве Ивановича

Полиция Косова пообещала вознаграждение в 10 тысяч евро за любые сведения об убийстве сербского политика Оливера Ивановича в
Косовска-Митровице.
Об этом сообщается в размещенном на сайте ведомства заявлении.
Из сообщения полиции: «Полиция Косово обращается к гражданам и предлагает вознаграждение в размере 10 тысяч евро любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления».
Правоохранители также призывают граждан извещать о новых подробностях дела по указанным телефонам или электронной почте. При этом всем обратившимся в полицию гарантируется безопасность и конфиденциальность.
Лидер косовских сербов Оливер Иванович был убит сегодня в городе Косовска-Митровица. Политика расстреляли у дверей офиса партии «Свобода, демократия, правосудие». Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство в Приштине официально осудили убийство Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.
Оливер Иванович — лидер партии «Свобода, демократия, правда», бывший госсекретарь по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году был приговорен к девяти годам заключения за военные преступления, совершенных против косовских албанцев в 1999 году. В феврале 2017 года приговор суда был отменен и начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом. С апреля 2017 года ему было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе.
Из сообщения полиции: «Полиция Косово обращается к гражданам и предлагает вознаграждение в размере 10 тысяч евро любому, кто предоставит информацию и поможет раскрытию преступления».
Правоохранители также призывают граждан извещать о новых подробностях дела по указанным телефонам или электронной почте. При этом всем обратившимся в полицию гарантируется безопасность и конфиденциальность.
Лидер косовских сербов Оливер Иванович был убит сегодня в городе Косовска-Митровица. Политика расстреляли у дверей офиса партии «Свобода, демократия, правосудие». Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и правительство в Приштине официально осудили убийство Ивановича и призвали правоохранительные органы как можно скорее раскрыть преступление.
Оливер Иванович — лидер партии «Свобода, демократия, правда», бывший госсекретарь по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году был приговорен к девяти годам заключения за военные преступления, совершенных против косовских албанцев в 1999 году. В феврале 2017 года приговор суда был отменен и начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом. С апреля 2017 года ему было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе.
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