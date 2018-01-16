Петербургский искусствовед обнаружила в своей квартире росписи эпохи модерна

Елена Юрченко совершенно случайно превратила свою квартиру в центре города почти в настоящий музей интерьера начала ХХ века.

Несколько лет назад она приобрела старинную квартиру и даже не подозревала, что под слоем масляной краски, щедро положенной еще в раннюю советскую эпоху, обнаружатся альфрейные росписи.



Искусствовед и дизайнер не пожалела денег, усилий и трех лет, чтобы вернуть жилищу скромное обаяние буржуазных апартаментов.



Елена Юрченко, собственник квартиры, дизайнер, искусствовед: «На потолке вскрылся абсолютный модерн сине-голубого цвета. Когда мы расчистили эту полосу, я увидела терракотовый потолок. Я, конечно, очень удивилась, потому что потолок оказался неожиданно темным. Верх — это фриз, Потолок более художественный и расписной нежели стены. На стенах трафаретно-альфрейная роспись, то на потолке она прописана вручную. Это потрясающая красота».



Подробнее — в видеосюжете НТВ.