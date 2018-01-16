Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Басманный суд Москвы до середины весны продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову.
Суд решил, что под домашним арестом художественный руководитель «Гоголь-центра» должен оставаться до 19 апреля, удовлетворив ходатайство следствия.
Также срок содержания под стражей продлили первому генпродюсеру «Седьмой студии» и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. А экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина оставили под домашним арестом.
Кроме того, суд постановил, что до середины весны следствие должно ознакомить потерпевших и обвиняемых с материалами дела, составить обвинительное заключение и направить его в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.
При этом фигуранты дела и их адвокаты просили не удовлетворять ходатайство следствия о продлении ареста, ссылаясь на то, что все следственные действия по делу завершены, передает «Интерфакс».
Напомним, Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении бюджетных денег, выделенных на культурный проект «Платформа». Сумма ущерба составила 133 млн рублей.
Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием. Ранее сегодня адвокат Серебренникова признал, что 133 млн рублей, предназначенные для «Седьмой студии», действительно были обналичены. При этом юрист подчеркнул, что Масляева вернула эти деньги в кассу наличными. А сам Серебренников в суде отверг обвинения в хищении средств и заявил, что Масляева оговорила его.
Также срок содержания под стражей продлили первому генпродюсеру «Седьмой студии» и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. А экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина оставили под домашним арестом.
Кроме того, суд постановил, что до середины весны следствие должно ознакомить потерпевших и обвиняемых с материалами дела, составить обвинительное заключение и направить его в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.
При этом фигуранты дела и их адвокаты просили не удовлетворять ходатайство следствия о продлении ареста, ссылаясь на то, что все следственные действия по делу завершены, передает «Интерфакс».
Напомним, Кирилл Серебренников, бывшие продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении бюджетных денег, выделенных на культурный проект «Платформа». Сумма ущерба составила 133 млн рублей.
Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием. Ранее сегодня адвокат Серебренникова признал, что 133 млн рублей, предназначенные для «Седьмой студии», действительно были обналичены. При этом юрист подчеркнул, что Масляева вернула эти деньги в кассу наличными. А сам Серебренников в суде отверг обвинения в хищении средств и заявил, что Масляева оговорила его.
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